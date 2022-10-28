Змінювали труби та знайшли 2000-річну дорогу: у Британії зробили рідкісне відкриття

Нова знахідка стане національним надбанням країни.

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У полі графства Вустершир знайшли особливу дорогу. Потенційно вона датується 2000 роками. Її виявили випадково під час водопровідних робіт. Спочатку подумали, що це звичайний потужний брід.

Нині вона вважається римською дорогою. Якщо її історія пов'язана з цим районом, вона побудована в I столітті нашої ери. Експерти вважають, що цей екземпляр перший у своєму роді у Британії, — пише Ancient Origins.

Ейдан Сміт, радник з археології Ради Вічавона, сказав, що поки все виглядає "надто добре, щоб бути правдою". Він зазначив, що навіть у випадку, якщо дорога справді збудована у середньовіччі, це все одно буде національно важливим для країни.

Дорога, яку виявили поблизу Северн-Трент, має розміри 10 на 2,9 метра. Вона була на березі річки. Тут 4 роки тому знайшли віллу та комплекс римської доби. Ці пам'ятки збудували за традиційною римською технікою.

Ейдан проводить певні паралелі з Римом та Помпеями, адже такі дороги були лише там. Зазначається, що кам'яна кладка "абсолютно ідеальна" і відповідає всім вимогам, щоб "бути римською". Однак на заваді була відсутність інших археологічних знахідок таких епох. Тому вчені визначатимуть вік за допомогою оптично стимульованого люмінесцентного тестування. Цей метод допоможе з'ясувати час останнього світла на осаді.

Під час агресивної кампанії імператора Клавдія корінне населення Вустерширу швидко підкорили. Тут швидко поширився інший спосіб життя. Ймовірно, на цьому місці розташовувалося римське місто Вертіс. Тому сьогодні ця територія є важливою для археологічних досліджень.

Римляни покладалися на будівництво доріг та фортів, щоб завоювати інші території. З 1950-х подібного знайшли чимало. Вважалося, що форт існував у Вустері у районі собору, але досі не знайдено жодних структурних доказів.

У 2016 році масштабне повітряне дослідження карти повеней виявило давно втрачені римські дороги вздовж та впоперек Британії. Проте досить важко визначити точні маршрути. Тому результати оптично стимульованого люмінесцентного способу тестування очікують з нетерпінням.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про нові дослідження в галузі археології за допомогою магнітного поля Землі.