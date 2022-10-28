Меняли трубы и нашли 2000-летнюю дорогу: в Британии сделали редкое открытие

Новая находка станет национальным достоянием страны.

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В поле графства Вестуршир был найден особый путь. Возраст дороги приблизительно около 2 тыс. лет. Ее нашли случайно во время водопроводных работ. Сначала подумали, что это обычный мощенный брод.

Сейчас она считается римской дорогой. Если ее история связана с этим районом, то она была построена в I веке нашей эры. Эксперты считают, что этот экземпляр первый в своем роде в Британии, — пишет Ancient Origins.

Эйдан Смит, советник по археологии Совета Вичавона, сказал, что пока все выглядит "слишком хорошо, чтобы быть правдой". Он отметил, что даже в случае, если дорога была действительно построена в средневековье, это все равно будет национально значимым для страны.

Дорога, которую обнаружили поблизости Северн-Трент, имеет размеры 10 на 2,9 метров. Она была на берегу реки. Здесь 4 года назад нашли виллу и комплекс римской эпохи. Эти достопримечательности построили по традиционной римской технике.

Эйдан проводит определенные параллели с Римом и Помпеи, ведь подобные дороги были только там. Отмечается, что каменная кладка "совершенно идеальна" и соответствует всем требованиям, чтобы "быть римской". Однако препятствием было отсутствие других археологических находок подобных эпох. Поэтому ученые будут определять возраст посредством оптически стимулированного люминесцентного тестирования. Этот метод поможет выяснить время последнего света на осадке.

Во время агрессивной кампании императора Клавдия коренное население Вустершир быстро покорили. Здесь быстро распространился другой образ жизни. Вероятно, на этом месте располагался римский город Вертис. Поэтому сегодня эта территория важна для археологических исследований.

Римляне полагались на строительство дорог и фортов, чтобы завоевать другие территории. С 1950-х подобного нашли немало. Считалось, что форт существовал в Вустере в районе собора, но до сих пор не найдено никаких структурных доказательств.

В 2016 году масштабное воздушное исследование карты наводнений обнаружило давно утраченные римские дороги вдоль и поперек Британии. Однако достаточно сложно определить точные маршруты. Потому результаты оптически стимулированного люминесцентного метода тестирования ожидают с нетерпением.

Напомним, ранее Фокус писал о новых исследованиях в области археологии с помощью магнитного поля Земли.