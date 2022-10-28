З допомогою магнітного поля Землі. Археологи довели справжність історії з Біблії

Тепер у вивченні історії може з'явитись новий інструмент.

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Нові дані підтвердили розповіді Єврейської Біблії про єгипетські, вавилонські та ассирійські кампанії проти Ізраїльського та Юдейського королівств. Водночас допомогла реконструкція геомагнітних полів, зафіксованих у 21 шарі археологічних руйнувань.

Вони розташовані по всьому Ізраїлю. Групу дослідників очолили вчені з Тель-Авівського університету (TAU) та Єврейського університету Єрусалиму (HU). Вони використовували дані для розробки нового інструменту археологічного датування, пише The Jerusalem Post.

За допомогою інструмента відтворювали напрямок або інтенсивність магнітного поля Землі, записаного у згорілих залишках. Так вдалося з'ясувати, що армія Хазаїла, царя Арамейського Дамаска, зруйнувала кілька міст: Тель-Рехов, Тель-Заїт та Хорват-Тевет. Водночас спростували, що Хазаїл зруйнував Тель-Бейт-Шеан. Також з'ясували, що міста на півдні Юдеї знищили едомітяни, які скористалися нападом вавилонян на Єрусалим.

Цю роботу називають справжнім проривом. Дослідження базується на докторській дисертації Йоава Вакніна під керівництвом професора Ереза Бен-Йосефа та професора Одеда Ліпшиця з Інституту археології TAU. та професор Рон Шаар з Інституту наук про Землю Угорщини.

Вчені кажуть, що геофізики можуть стежити за змінами магнітного поля Землі. У цьому допомагають археологічні знахідки з магнітними мінералами. Останні у разі підвищення температури фіксують магнітне поле під час пожежі. У 2020 р. вдалося реконструювати магнітне поле 586 р. до н. е.

"Грунтуючись на подібності або відмінностях в інтенсивності та напрямку магнітного поля, ми можемо або підтвердити, або спростувати гіпотези, які стверджують, що певні місця спалили під час однієї військової кампанії", — сказав Вакнін.

Він додав, що під час кампанії збудували криву зміни інтенсивності поля з часом. Колись це може стати ще одним науковим інструментом датування. Дослідники наводять як приклад знищення Хазаїлом Ґата філістимського. Раніше цю подію відносили до 830 р. до н. е. Однак підтвердити знищення Теель-Заїта, Тель-Рехова та Хорват-Тевета не могли. Проте статистична синхронізація між магнітними полями на всіх 4 об'єктів вказує на їхнє знищення під час тієї ж кампанії. За допомогою різних магнітних полів спростували гіпотезу про руйнування Бейт-Шеані.

Також новий метод датування допоміг підтвердити гіпотезу, що вавилоняни були єдиними відповідальними за остаточну загибель Юди. Хоча прикордонні міста на її передгір'ях разом з Єрусалимом були знищені, інші міста в Негеві та південних юдейських горах та передгір'ях залишилися неушкодженими. Згідно з новим дослідженням, через кілька десятиліть після падіння Єрусалима та Першого Храму місця Негева зруйнували едомітяни. Цим пояснюють ненависть до них у Єврейській Біблії — зокрема пророцтві Авдія.

Один із вчених додав, що новий інструмент датування унікальний, адже він заснований на геомагнітних даних із місць, де відомі точні дати знищення з історичних джерел. Синтез інформації та археологічних досліджень створив новий магнітний метод.

Наразі готується окрема стаття про новий метод дослідження. Вчені зазначають, що розвиток археології в Ізраїлі знаменуватиме великі зміни і для археологів, і для геофізиків.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про цікаву знахідку на дні Верхнього озера. Там вдалося виявити останній рідкісний екземпляр судна китобою.