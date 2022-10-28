С помощью магнитного поля Земли. Археологи доказали подлинность истории из Библии

Теперь в изучении истории может появиться новый инструмент.

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Новые данные подтвердили рассказы Еврейской Библии о египетских, вавилонских и ассирийских кампаниях против Израильского и Иудейского королевств. При этом помогла реконструкция геомагнитных полей, зафиксированных в 21 слое археологических разрушений.

Они расположены по всему Израилю. Группа исследователей была возглавлена ​​учеными из Тель-Авивского университета (TAU) и Еврейского университета Иерусалима (HU). Они использовали данные для разработки нового инструмента археологической датировки, — пишет The Jerusalem Post.

С помощью инструмента воспроизводили направление или интенсивность магнитного поля Земли, записанного в сгоревших остатках. Так удалось выяснить, что армия Хазаила, царя Арамейского Дамаска, разрушила несколько городов: Тель-Рехов, Тель-Заит и Хорват-Тевет. В то же время опровергли, что Хазаил разрушил Тель-Бейт-Шеан. Также выяснили, что города на юге Иудеи уничтожили эдомитяне, воспользовавшиеся нападением вавилонян на Иерусалим.

Эту работу называют настоящим прорывом. Исследование базируется на докторской диссертации Йоава Вакнина под руководством профессора Эреза Бен-Йосефа и профессора Одеда Липшица из Института археологии TAU. и профессор Рон Шаар из Института наук о Земле Венгрии.

Ученые говорят, что геофизики могут отслеживать изменения магнитного поля Земли. При этом помогают археологические находки с магнитными минералами. Последние при повышении температуры фиксируют магнитное поле во время пожара. В 2020 г. удалось реконструировать магнитное поле 586 г. до н. е.

"Основываясь на сходстве или различиях в интенсивности и направлении магнитного поля, мы можем либо подтвердить, либо опровергнуть гипотезы, утверждающие, что определенные места были сожжены во время одной военной кампании", — сказал Вакнин.

Он добавил, что во время кампании построили кривую изменения интенсивности поля со временем. Когда-то это может стать еще одним научным инструментом датировки. Исследователи приводят в пример уничтожение Хазаилом Гату филистимского. Ранее это событие относили к 830 г. до н. Однако подтвердить уничтожение Теэль-Заита, Тель-Рехова и Хорват-Тевета не могли. Однако статистическая синхронизация между магнитными полями на всех 4 объектов указывает на их уничтожение во время той же кампании. С помощью же различных магнитных полей опровергли гипотезу о разрушении Бейт-Шеани.

Также новый метод датировки помог подтвердить гипотезу, что вавилоняне не были единственными ответственными за окончательную гибель Иуды. Хотя приграничные города на ее предгорьях вместе с Иерусалимом были уничтожены, другие города в Негеве и южных Иудейских горах и предгорьях остались невредимыми. Согласно новому исследованию, через несколько десятилетий после падения Иерусалима и Первого Храма места Негева разрушили эдомитяне. Этим объясняют ненависть к ним в Еврейской Библии – в частности, пророчестве Авдия.

Один из ученых добавил, что новый инструмент датировки уникален, ведь он основан на геомагнитных данных с мест, где известны точные даты уничтожения из исторических источников. Синтез информации и археологических исследований создал новый магнитный метод.

Сейчас готовится отдельная статья о новом методе исследования. Ученые отмечают, что развитие археологии в Израиле будет знаменовать большие изменения и для археологов, и для геофизиков.

Напомним, ранее Фокус писал об интересной находке на дне озера Верхнее. Там удалось обнаружить последний редкий экземпляр судна китобоя.