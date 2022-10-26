Рідкісний екземпляр. На дні озера Верхнє виявили уламки 120-річного корабля (відео)

У глибинах Верхнього озера в Північній Америці ідентифікували рідкісний човен, таких суден у світі було лише 44.

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У глибинах Верхнього озера в Північній Америці ідентифікували рідкісний човен, таких суден у світі було всього 44. Судно пролежало на дні більше століття, перш ніж його змогли нарешті ідентифікувати.

89-метровий човен Whaleback "Баржа 129", який затонув у 1902 році, знайшли минулого року, але тільки зараз змогли підтвердити, що це був останній загублений китобій, пише IFL Science.

"Я так довго шукав це судно, тому що це був Whaleback", — сказав Дарріл Ертел-молодший, директор з морських операцій Товариства історії аварії корабля Великих озер (GLSHS), який зробив відкриття.

Зробити це допоміг найсучасніший підводний дрон. Свою назву судна одержали через характерну форму у воді під час повного завантаження. Вони були різновидом вантажного пароплава. Його розробив Олександр Макдугалл, уродженець Шотландії, 1880 року.

Він переїхав жити до Онтаріо у 17 років і почав працювати з перевезенням вантажів. Сильні шторми системи озер надихнули його на розробку нового корабля. Так з'явилося судно з дивними формами: щось середнє між сигарою та бананом, із закругленою шийкою, носом у формі ложки та загостреними бантами.

Виконавчий директор GLSHS Брюс Лінн сказав, що це незвичайні кораблі. Саме такі прагнуть знайти під час пошуку затонулих суден.

Однак особливість конструкції не допомогла кораблю впоратися зі штормом. 13 жовтня 1902 року "Баржа 129" була завантажена залізною рудою. Вона прямувала до Атлантичного океану на буксирі пароплава під назвою Маунало. Однак із погіршенням погоди трос обірвався.

Спроби Маунало розвернутися та знову взяти на буксир судно виявилися безрезультатними. Крім того, пароплав врізався у правий борт Баржі 129. Екіпаж Whaleback був змушений покинути свій корабель. Судно затонуло на 200 метрів. Роками воно залишалося там із тисячами інших.

У 2021 році Історичне товариство поєдналося з Marine Sonic Technology для дослідження глибин Верхнього озера.

"Коли ми мали ROV [автомобіль з дистанційним керуванням], ви могли чітко побачити характерну дугу з частиною буксирного троса, — сказав Лінн. "Це був неймовірний момент!"

Але команда побачила корабель, повністю зруйнований. Було кілька великих шматочків та тисячі маленьких. Водночас Товариство вважає, що нове відкриття є життєво важливою частиною історії, яку вони сподіваються незабаром включити до Музею аварій кораблів Великих озер у Мічигані.

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