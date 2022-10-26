Редкий экземпляр. На дне озера Верхнее обнаружили обломки 120-летнего корабля (видео)

Судно было одним из всего десятка, изготовленных во всем мире.

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В глубинах Верхнего озера идентифицировали редкую лодку. Судно было одним из 44 изготовленных. Его наконец-то смогли идентифицировать после того, как он пролежал на дне более века.

Затонувшая в 1902 году 89-метровая лодка Whaleback Баржа 129 нашли в прошлом году вместе с восемью обломками. Только сейчас смогли подтвердить, что это был последний необнаруженный китобой, пишет IFL Science.

"Я так долго искал это судно, потому что это был Whaleback", — сказал Даррил Эртел-младший, директор по морским операциям Общества истории кораблекрушения Великих озер (GLSHS), который сделал открытие.

Сделать это помог самый современный подводный дрон. Свое название судна получили из-за своей характерной формы в воде во время полной загрузки. Они были разновидностью грузового парохода. Его разработал Александр Макдугалл, уроженец Шотландии, в 1880 году.

Он переехал жить в Онтарио в 17 лет и стал работать с перевозкой грузов. Сильные штормы системы озер вдохновили его на разработку нового корабля. Так появилось судно со странными формами: что-то среднее между сигарой и бананом, с закругленной горлышком, носом в форме ложки и заостренными бантами.

Исполнительный директор GLSHS Брюс Линн сказал, что это необычные корабли. Именно такие стремятся найти при поиске затонувших судов.

Однако особенность конструкции не помогла кораблю справиться со штормом. 13 октября 1902 г. Баржа 129 была загружена железной рудой. Она направлялась в направлении Атлантического океана на буксире парохода под названием Маунало. Однако с ухудшением погоды трос наконец-то оборвался.

Попытки развернуться и соединиться Maunaloa были бесполезны. Кроме того, он врезался в правый борт Баржи 129. Экипаж Whaleback был вынужден покинуть свой корабль. Судно затонуло на 200 метров. Годами оно оставалось там с тысячами других.

В 2021 году Историческое общество объединилось с Marine Sonic Technology для исследования глубин озера Верхнее.

"Когда у нас был ROV [автомобиль с дистанционным управлением], вы могли четко увидеть характерную дугу с частью буксирного троса, — сказал Линн. "Это был невероятный момент!"

Но команда увидела корабль, полностью разрушенный. Было несколько больших кусочков и тысячи маленьких. В то же время, Общество считает, что новое открытие является жизненно важной частью истории, которую они надеются вскоре включить в Музей кораблекрушений Великих озер в Мичигане.

Напомним, ранее Фокус писал о виртуальном вскрытии мумифицированного младенца, который помог выяснить обстоятельства смерти ребенка через 400 лет.