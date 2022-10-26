Через 400 років. Віртуальний розтин допоміг дізнатися деталі про смерть дитини-аристократа

Припускають, що малюк попрощався з життям через пневмонію.

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Через 400 років змогли виявити причину загибелі муміфікованого малюка. Це вдалося зробити за допомогою "віртуального розтину". Дитину знайшли в дерев'яній труні австрійського сімейного склепу.

Завдяки процесу муміфікації збереглися м'які тканини. Комп'ютерна томографія тіла показала ознаки пневмонії та дефіциту вітаміну D. Щоб визначити дату смерті, провели радіовуглецеве дослідження, пише Daily Mail.

Передбачається, що тіло належить синові одного з графів Штарембергів. Ця аристократична сім'я жила в ХVII столітті. Дослідники клініки Мюнхен-Богенхаузен вважають, що хлопчик може бути Райхардом Вільгемом. Він помер у 1625 чи 1626 роках. Автор дослідження й доктор висловив припущення, що це немовля було первістком графа, тому воно отримало особливу увагу.

Склеп графів Штаремберг розташований поблизу їхньої резиденції в замку Вільдберг села Хельмонзедт. Це один із найстаріших аристократичних родів в Австрії. У підвалі можна було побачити всіх членів сім'ї у вишуканих металевих трунах.

Винятком була лише дитина. Вона була в дерев'яній труні. Тканини, що збереглися, дозволили дізнатися про її життя більше. Команда доктора опублікувала своє дослідження у Frontiers in Medicine.

Припустили, що дитина була чоловічої статі, мала надмірну вагу. У неї було темне волосся. Можливо, у хлопчика був важкий рахіт чи цинга, незважаючи на гарне харчування. Автори кажуть, що це могло бути результатом дефіциту вітаміну D після того, як немовля ховали від сонячного світла.

Такий сценарій типовий для аристократів епохи Відродження. Тоді всі мали мати білу шкіру, навіть немовлята. Доктор Нерліх зазначив:

"Ми маємо переглянути умови життя немовлят вищої аристократії попередніх популяцій".

Крім того, комп'ютерна томографія показала, що хлопчик мав характерне для пневмонії запалення легень. Тому це визнали ймовірною причиною смерті. Дефіцит харчування, найімовірніше, сприяв розвитку хвороби.

Деформацію кісток черепа пов'язали з площиною труни, яка була надто малою для тіла хлопчика. До того ж спеціальне дослідження його одягу показало, що він був похований у довгому пальті з капюшоном із дорогого шовку.

Записи з історії могутніх графів вказують на те, що склеп був реконструйований приблизно в 1600 і що хлопчика, ймовірно, поховали після цього. Крім того, є припущення, що сім'я навмисно поховала його поряд із дідом і тезкою Райхардом фон Стархембергом.

Доктор Нерліх сказав: "Це лише один випадок, але оскільки ми знаємо, що рання дитяча смертність на той час була дуже високою, наші спостереження можуть вплинути на загальну реконструкцію життя немовлят навіть у вищих соціальних класах".

Нагадаємо, раніше Фокус писав про виявлення цілої соціальної групи неандертальців уперше в історії людства.