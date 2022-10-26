Спустя 400 лет. Виртуальное вскрытие помогло узнать детали о смерти ребенка-аристократа

Предполагают, что малыш попрощался с жизнью из-за пневмонии

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Спустя 400 лет смогли обнаружить причину смерти мумифицированного малыша. Это удалось сделать с помощью "виртуального вскрытия". Ребенка нашли в деревянном гробу австрийского семейного склепа.

Благодаря процессу мумификации сохранились мягкие ткани. Компьютерная томография тела показала признаки пневмонии и дефицита витамина D. Чтобы определить дату смерти, провели радиоуглеродное исследование, пишет Daily Mail.

Предполагается, что тело принадлежит сыну одного из графов Штархембергов. Эта аристократическая семья жила в ХVII веке. Исследователи клиники Мюнхен-Богенхаузен полагают, что мальчик может быть Райхардом Вильгемом. Он скончался в 1625 или 1626 годах. Автор исследования и доктор высказал предположение, что этот младенец был первенцем графа, поэтому он получил особое внимание.

Склеп графов Штархемберг расположен вблизи их резиденции в замке Вильдберг села Хельмонзедт. Это один из самых старых аристократических родов в Австрии. В подвале можно было увидеть всех членов семьи в изысканных металлических гробах.

Исключением был только ребенок. Он был в деревянном гробу. Сохранившиеся ткани позволили узнать о его жизни больше. Команда доктора опубликовала свое исследование в Frontiers in Medicine .

Предположили, что ребенок был мужского пола, имел чрезмерный вес. У нее были темные волосы. Возможно, у мальчика был тяжелый рахит или цинга, несмотря на хорошее питание. Авторы говорят, что это могло быть результатом дефицита витамина D после того, как младенца скрыли от солнечного света.

Такой сценарий был типичен для аристократов эпохи Возрождения. Тогда все должны были иметь белую кожу – даже младенцы. Доктор Нерлих отметил:

"Мы должны пересмотреть условия жизни младенцев высшей аристократии предыдущих популяций".

Кроме того, компьютерная томография показала, что у мальчика было характерное для пневмонии воспаление легких. Поэтому это сочли вероятной причиной смерти. Дефицит питания, скорее всего, способствовал развитию болезни.

Деформацию костей черепа связали с плоскостью гроба, который был слишком мал для тела мальчика. К тому же, специальное исследование его одежды показало, что он был похоронен в длинном пальто с капюшоном из дорогого шелка .

Записи по истории могущественных графов указывают на то, что склеп был реконструирован примерно в 1600 году и что мальчика, вероятно, похоронили после этого. Кроме того, есть предположение, что семья намеренно похоронила его рядом с дедом и тезкой Райхардом фон Стархембергом.

Доктор Нерлих сказал: "Это лишь один случай, но поскольку мы знаем, что ранняя детская смертность в то время была очень высокой, наши наблюдения могут оказать значительное влияние на общую реконструкцию жизни младенцев даже в высших социальных классах".

Напомним, ранее Фокус писал об обнаружении целой социальной группы неандертальцев впервые в истории человечества.