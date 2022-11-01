Коштовності й залишки будинків. У Стокгольмі знайшли 1000-річний скарб епохи вікінгів

Також дослідники виявили рідкісні монети, які розповідають про торгівлю в ці часи.

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Археологи з організації Arkeologerna проводили розкопки в Табу, Стокгольм. Там вони знайшли 1000-річний скарб епохи вікінгів. Зокрема, було виявлено 20 будинків і споруд, які належать до того ж часу, пише видання Heritage Daily.

Археологи проводили роботи в поселенні вікінгів. Коли розкопували дерев'яну підлогу, в одному з будинків помітили незвичайне. Дослідники побачили особливий керамічний горщик. У ньому був мішечок льону. Його прикрашала підвіска зі срібних монет.

Раніше їх використовували як ювелірні прикраси. Також археологи знайшли кілька кілець і перлин. Продовжуючи дослідження поселення, команда також виявила всілякі стріли, каміння для обробки зерна й амулети.

Крім того, є свідчення про великі торговельні зв'язки. На це вказують різні монетні підвіски. Деякі мають європейське походження. Під час розкопок було виявлено підвіски з Баварії, Англії та Богемії. Але були й дирхами — 5 арабських монет.

Одна з монет взагалі датувалася 10 століттям нашої ери. Її виготовили в Нормандії, регіоні на півночі Франції. Професор Єнс Крістіан Моесгаард зі Стокгольмського університету вказує на те, що це досить рідкісний екземпляр. Таку монету раніше могли визначити лише за малюнками книги XVIII ст.

Марія Лінгстрем із Національного історичного музею Швеції зазначила, що, можливо, таке відкриття буває лише раз у житті. Поки що історики висувають гіпотези щодо того, чому скарби виявилися захованими. Археологи припускають, що люди просто їх ховали через важкі часи.

Знахідки відправили до однієї з фірм, яка спеціалізується на консервації артефактів. Там їх очистять і задокументують знахідки.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про незвичайну знахідку фермера на буряковому полі — це золотий пояс доби середньовіччя.