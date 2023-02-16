Старинная лодка эпохи викингов. Исследователи в шаге от открытий, похороненных под пабом

Ученые из Ноттингема возглавляют группу, исследующую старинную лодку, погребенную под автостоянкой паба, чтобы выяснить, откуда она происходит и сколько ей лет.

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Лодка находится под пабом Railway Inn на реке Виррал. Археологические исследования начнутся в конце этого месяца. Профессор Стив Гардинг, директор Национального центра макромолекулярной гидродинамики Ноттингемского университета, будет анализировать образцы древесины и окружающей среды с лодки, чтобы помочь выявить точные детали ее происхождения, пишет Phys.org.

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Профессор Гардинг сам родом из Виррала и является экспертом по истории викингов в этом регионе. Он вместе с другим археологом Чесом Джонсом и компанией Wirral Archaeology Community Interest Company будут руководить исследованием.

Он рассказывает: "Судно в 1938 году рабочие нашли и частично открыли. Однако их бригадир приказал им немедленно скрыть его снова. К счастью, один из рабочих оставил подробные заметки и рисунок корабля. С его помощью можно увидеть, что схоронившейся судно имеет конструкцию клинкера (состоит из накладываемых друг на друга досок) — дизайн лодки, происходящей из Скандинавии".

Его длина — примерно 6-8 м, и судя по рисунку, это старое транспортное судно или рыбацкая лодка. Он спрятан в переувлажненной голубой глине — идеальном консерванте, поскольку жуки не могут расти и разрушать древесину. На самом деле, существует очень мало археологических кораблей, найденных в таком материале.

"Вполне вероятно, что судно происходит со времен, когда эту территорию густо населяли скандинавы или потомки этих людей. Исследование, которое мы провели совместно с Государственным университетом в Лестере, показало высокую долю Y-хромосомной ДНК скандинавского происхождения в примесях людей из стариков (с фамилиями до 1600 года) в этой местности. Но, честно говоря, мы просто не знаем и держим руку на пульсе", — добавляет археолог.

Сканирование показало, что судно все еще там находится. Теперь команда будет систематически спускаться и делать около 100 узких скважин на большой площади перед пабом, где лежит лодка, спрятанная на глубине примерно 3 м под поверхностью. Благодаря этим отверстиям, ученым удастся взять небольшие образцы древесины и окружающей среды для полного анализа. Так исследователи смогут минимизировать повреждение корабля, если сравнить с тем, что могло произойти при попытке поднятия конструкции на поверхность.

Эта лодка уже давно интересует археологов, однако еще не проводилось ни одного профессионального исследования и детального анализа. Считается, он уходит в эпоху викингов, поэтому все в предвкушении перспективы того, что тут же дастся открыть.

Ранее Фокус писал о затонувшем корабле "Вестморленд". Считается, что на нем все еще можно найти золото на 20 млн долларов и тайник с виски.

Также исследователи обнаружили, что когда викинги прибыли в Англию, они привезли с собой не только шлемы, топоры и бороды, но и собственных животных.