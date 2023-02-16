Старовинний човен епохи вікінгів. Дослідники за крок до відкриттів, похованих під пабом

Вчені з Ноттінгема очолюють групу, яка досліджує старовинний човен, похований під автостоянкою пабу, щоб з'ясувати, звідки він походить і скільки йому років.

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Човен знаходиться під пабом Railway Inn на річці Віррал. Археологічні дослідження розпочнуться наприкінці цього місяця. Професор Стів Гардінґ, директор Національного центру макромолекулярної гідродинаміки Ноттінгемського університету, аналізуватиме зразки деревини та навколишнього середовища з човна, щоб допомогти виявити точні деталі його походження, пише Phys.org.

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Професор Гардінґ сам родом з Вірралу і є експертом з історії вікінгів у цьому регіоні. Він разом з іншим археологом Чесом Джонсом і компанією Wirral Archaeology Community Interest Company керуватимуть дослідженням.

Він розповідає: "Судно у 1938 році робітники знайшли і частково відкрили. Однак їхній бригадир наказав їм негайно приховати його знову. На щастя, один з робітників залишив детальні нотатки та нариси корабля. Завдяки цьому скетчу видно, що збережене судно збудоване за клінкерною технологією (з дощок, що накладаються одна на одну) — дизайном човна, що походить зі Скандинавії".

Його довжина — приблизно 6-8 м, і судячи з малюнка, це старе транспортне судно або рибальський човен. Він захований у перезволоженій блакитній глині — ідеальному консерванті, оскільки жуки не можуть рости і руйнувати деревину. Насправді існує дуже мало археологічних кораблів, знайдених в такому матеріалі.

"Цілком ймовірно, що судно походить з часів, коли цю територію густо населяли скандинави або ж нащадки цих людей. Дослідження, яке ми провели спільно з Державним університетом в Лестері, показало високу частку Y-хромосомної ДНК скандинавського походження в домішках людей зі старих родин (з прізвищами до 1600 року) в цій місцевості. Але, чесно кажучи, ми просто не знаємо і тримаємо руку на пульсі", — додає археолог.

Сканування показало, що судно все ще там знаходиться. Тепер команда систематично спускатиметься вниз і робитиме приблизно 100 вузьких свердловин на великій площі перед пабом, де лежить човен, захований на глибині приблизно 3 м під поверхнею. Завдяки цим отворам вченим вдасться взяти невеликі зразки деревини та навколишнього середовища для повного аналізу. Так дослідники зможуть мінімізувати пошкодження корабля, якщо порівняти з тим, що б могло статися під час спроби підняття конструкції на поверхню.

Цей човен вже давно цікавить археологів, однак ще не проводилося жодного професійного дослідження та детального аналізу. Вважається, він сягає епохи вікінгів, тому всі в передчутті перспективи того, що тут таки дасться відкрити.

Раніше Фокус писав про затонулий корабель "Вестморленд". Вважається, що на ньому все ще можна знайти золота на 20 млн доларів і схованку з віскі.

Також дослідники виявили, що коли вікінги прибули до Англії, вони привезли з собою не лише шоломи, сокири та бороди, але й власних тварин.