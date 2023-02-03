У бій з вірним другом. Дослідники виявили, що вікінги привозили своїх тварин в Англію

Експерти знайшли докази на місці кремації в Дербіширі тварин, що походять з Балтійського щита.

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Коли вікінги прибули до Англії, вони привезли з собою не лише шоломи, сокири та бороди — вони також привезли коней і собак, пише The Guardian.

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Експерти, які вивчають кремовані останки, пов'язані з великою армією вікінгів, що вторглася до Англії у 865 році, кажуть, що знайшли докази того, що тварини і люди прибули з Балтійського щита — географічної області, яка охоплює Фінляндію і частини Норвегії, Швеції.

[ + – ] Розкопки в Дербіширі, єдиному відомому масштабному місці кремації вікінгів на Британських островах Фото: Handout

"Це перший науковий доказ того, що вікінги дійсно привозили з собою тварин зі Скандинавії, — сказав професор Джуліан Річардс, співавтор дослідження з Йоркського університету. — Дуже приємно мати ці наукові докази того, що ми бачимо пізніше на гобелені з Байо, де нормани висаджують флот, але це на 200 років раніше".

[ + – ] Гобелен з Байо описує період середньовіччя в Нормандії та Англії, зокрема на ньому зображені обладунки і зброя того часу, мореплавання в традиції вікінгів, подробиці повсякденного життя XI століття Фото: Wikipedia

У статті в журналі Plos One Річардс і його колеги описують, як вони проаналізували співвідношення різних ізотопів стронцію в кремованих останках, знайдених на курганному похованні в Хіт Вуд, графство Дербішир.

Це єдине відоме масштабне місце кремації вікінгів на Британських островах, пов'язане з великою армією вікінгів, яка провела зиму 873-874 рр. н.е. в сусідньому Рептоні. Попередні роботи на кургані виявили кістки двох дорослих і дитини, а також собаки, коня і ще однієї тварини — можливо, свині.

Вивчення співвідношення ізотопів стронцію в людських рештках і порівняння його з ізотопами рослин у цій місцевості може пролити світло на те, чи була людина бути місцевим жителем того місця, де її поховали.

[ + – ] Останки коня, знайдені у Хіт Вуді Фото: Handout

Це пов'язано з тим, що співвідношення ізотопів стронцію в ґрунті відповідає складу гірських порід, що залягають під ним. Коли стронцій потрапляє в харчовий ланцюг, він засвоюється в нашому організмі, замінюючи частину кальцію в зубах і скелеті. У випадку з кістками цей процес продовжується протягом усього життя. Більшість стронцію, який потрапляє в наші кістки, надходить з рослин.

І хоча поховані кістки можуть взаємодіяти з навколишнім ґрунтом, що зі свого боку призведе до ймовірної плутанини в результатах, у випадку зі спаленими останками такого не відбувається.

Аналіз команди вказує, що один з дорослих і дитина могли вирости в районі кургану або, можливо, в Данії, хоча співвідношення ізотопів також підходить для більшої частини Європи.

Однак інший дорослий і тварини або походили з дуже специфічних частин Великобританії, де немає жодних записів про велику армію вікінгів, або з Балтійського щита — останній сценарій, на думку команди, є найімовірніший.

За словами дослідників, коні й собаки були символами статусу в традиціях вікінгів, і, можливо, їх кремували разом із власником для використання після смерті у Вальгаллі — однак присутність свині менш очевидна. Хоча вона могла бути частиною амулета, як зазначають археологи

Джудіт Джеш, професорка вивчення вікінгів Ноттінгемського університету, яка не брала участі в дослідженні, сказала, що воно підтверджує думку: велика армія вікінгів була ймовірніше мобільною, озброєною громадою, ніж армією. Що зі свого боку проливає світло на кораблі, які вони могли використовувати.

За її словами, дослідження давньоскандинавського словника кораблів вказують на те, що довгі, гладкі військові кораблі, які заведено вважати типовими кораблями вікінгів, з'явилися лише століттям пізніше.

У ІХ столітті кораблі, які перетинали Північне море, були ширшими і глибшими та могли перевозити значні вантажі, зокрема тварин, що і робили люди, які оселилися в Ісландії саме в той час.

Раніше Фокус писав, що дослідники помилялися щодо монастирів. Насправді вони не були такою ж легкою наживою перед навалою загарбників-вікінгів.