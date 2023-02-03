В бой с верным другом. Исследователи выяснили, что викинги привозили своих животных в Англию

Эксперты нашли доказательства на месте кремации в Дербишире животных из Балтийского щита.

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Когда викинги прибыли в Англию, они привезли с собой не только шлемы, топоры и бороды — они тоже привезли лошадей и собак, пишет The Guardian.

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Эксперты, изучающие кремированные останки, связанные с вторгшейся в Англию в 865 году великой армией викингов, говорят, что нашли доказательства того, что животные и люди прибыли из Балтийского щита — географической области, охватывающей Финляндию и части Норвегии, Швеции.

[ + – ] Раскопки в Дербишире, единственном известном масштабном месте кремации викингов на Британских островах Фото: Handout

"Это первое научное доказательство того, что викинги действительно привозили с собой животных из Скандинавии, — сказал профессор Джулиан Ричардс, соавтор исследования из Йоркского университета. — Очень приятно иметь эти научные доказательства того, что мы видим позже на гобелене из Байо, где норманны высаживают флот, но это 200 лет раньше".

[ + – ] Гобелен из Байо описывает период средневековья в Нормандии и Англии, в частности на нем изображены доспехи и оружие того времени, мореплавание в традиции викингов, подробности повседневной жизни XI века Фото: Wikipedia

В статье в журнале Plos One Ричардс и его коллеги описывают, как они проанализировали соотношение различных изотопов стронция в кремированных останках, найденных на курганном захоронении в Хит Вуд, графство Дербишир.

Это единственное известное масштабное место кремации викингов на Британских островах, связанное с великой армией викингов, проведшей зиму 873-874 гг. н.э. в соседнем Рептоне. Предыдущие работы на кургане обнаружили кости двух взрослых и ребенка, а также собаки, лошади и еще одного животного – возможно, свиньи.

Изучение соотношения изотопов стронция в человеческих остатках и сравнение его с изотопами растений в этой местности может пролить свет на то, был ли человек быть местным жителем того места, где его похоронили.

[ + – ] Останки коня, найденные в Хит Вуди Фото: Handout

Это связано с тем, что соотношение изотопов стронция в почве соответствует составу залегающих под ним горных пород. Когда стронций попадает в пищевую цепь, он усваивается в нашем организме, заменяя часть кальция в зубах и скелете. В случае с костями этот процесс продолжается всю жизнь. Большинство стронция, попадающего в наши кости, поступает из растений.

И хотя погребенные кости могут взаимодействовать с окружающей почвой, что со своей стороны приведет к вероятной путанице в результатах, в случае сожженных останков такого не происходит.

Анализ команды указывает, что один из взрослых и ребенок могли вырасти в районе кургана или, возможно, в Дании, хотя соотношение изотопов также подходит для большей части Европы.

Однако другой взрослый и животные либо происходили из очень специфических частей Великобритании, где нет никаких записей о великой армии викингов, либо из Балтийского щита — последний сценарий, по мнению команды, самый вероятный.

По словам исследователей, лошади и собаки были символами статуса в традициях викингов, и, возможно, их кремировали вместе с владельцем для использования после смерти в Вальгалле, однако присутствие свиньи менее очевидно. Хотя она могла быть частью амулета, как отмечают археологи.

Джудит Джеш, профессор изучения викингов Ноттингемского университета, не принимавшая участия в исследовании, сказала, что оно подтверждает мнение: большая армия викингов была скорее мобильной, вооруженной общиной, чем армией. Что со своей стороны проливает свет на корабли, которые они могли использовать.

По ее словам, исследования древнескандинавского словаря кораблей указывают на то, что длинные, гладкие военные корабли, принято считать типичными кораблями викингов, появились лишь веком позже.

В IX веке корабли, пересекавшие Северное море, были шире и глубже и могли перевозить значительные грузы, в том числе животных, которые и делали люди, поселившиеся в Исландии именно в то время.

Ранее Фокус писал, что исследователи ошибались по поводу монастырей. На самом деле они не были столь легкой наживой перед нашествием захватчиков-викингов.