Не такая уж легкая нажива. Монастыри были более устойчивы к нападениям викингов, чем считалось ранее

Как правило, занимая "стратегически важные позиции" на лиманах и реках, монастыри должны быть в центре противостояния захватчикам.

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Англосаксонские монастыри были более устойчивы к жестоким набегам викингов, чем считалось ранее. К такому выводу пришли авторы нового археологического исследования из Университета Рединга, нашедшие доказательства того, что монастырь в Кенте неоднократно переживал нападения и просуществовал почти столетие. Эти находки противоречат традиционному представлению, что монастырские общины были лишь лёгкой добычей перед натиском викингов, пишет Express.

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[ + – ] Англосаксонские монастыри были более устойчивыми к жестоким набегам викингов Фото: Getty Images / University of Reading

Автор статьи, археолог Габор Томас из Университета Рединга сказал: "Образ безжалостных нападающих викингов, убивающих беззащитных монахов и монахинь, основывается на письменных источниках".

Однако, по его словам, "переоценка фактов показывает, что монастыри оказались более выносливыми, чем мы могли бы ожидать".

В своем исследовании археолог сосредоточился на монастырской общине в Лайминге, находящейся в той части Кента, которая взяла на себя всю тяжесть набегов викингов в конце 8-го и начале 9-го веков.

По его словам, есть доказательства того, что монастырь не только пережил эти нападения, но и восстановился гораздо лучше, чем считалось ранее.

[ + – ] Руины англосаксонской апсиды и норманской церкви Фото: University of Reading

Также он добавляет, что раскопки, проведенные между 2007-2015 и 2019 годами, обнаружили следы основных элементов монастыря, включая каменную часовню в его центре и разные деревянные постройки, которые должны были ее окружать.

Радиоуглеродная датировка найденных на месте раскопок выброшенных костей убитых животных указывает на то, что монастырь заселяли в течение почти двух столетий после его основания во второй половине 7-го века.

Согласно письменным источникам, хранящимся в соседнем Кентерберийском соборе, монастырская община Лайминга получила убежище в окруженном стенами городе Кентербери после набега викингов в 804 году нашей эры.

[ + – ] Монастырская община Лайминга получила убежище в окруженном стенами городе Кентербери после набега викингов в 804 году нашей эры Фото: Getty Images

В то время Кентербери, бывший римский город, был как административной, так и церковной столицей англосаксонского Кента.

[ + – ] Монеты, отысканные на месте монастыря, датируются набегом 804 года нашей эпохи Фото: University of Reading

Однако в кентерберийских текстах не упоминается тот факт, что монахи вернулись в Лайминг, восстановили свое поселение и продолжали жить и строить там несколько десятилетий в течение 9-го века.

Об этом свидетельствует, по его словам, находка на месте монастыря датированных артефактов — таких, как серебряные монеты — датируемые после набега 804 года нашей эры.

Археолог добавляет: "Это исследование рисует более подробную картину опыта монастырей в эти беспокойные времена. Они были крепче, чем образ "легкой наживы", изображенный в популярных рассказах о набегах викингов, основанных на записанных исторических событиях, таких как легендарный набег викингов на остров в 793 году нашей эры".

К тому же документы, выданные мерсийскими правителями, указывают на то, что "обычные привилегии, которыми пользовались монастыри по военной службе и содержанию мостов и укреплений, были упразднены, чтобы их активы и ресурсы могли направить на оборонную стратегию против врага-викинга".

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