Золота на 20 млн доларів і схованка з віскі: дайвери знайшли затонулий корабель "Вестморленд"

В озері Мічиган 1854 року внаслідок шторму затонуло судно "Вестморленд", на борту якого був цінний вантаж із золотих монет та майже 300 бочок віскі. Довгий час місцезнаходження корабля залишалося невідомим.

Related video

Наразі ведуться переговори про порятунок вантажу з уламків судна "Вестморленд", яке затонуло в озері Мічиган у середині 19-го століття. Однак, зусилля з порятунку можуть тривати роками або навіть десятиліттями, повідомляють Express.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Сімнадцять людей загинули, коли під час шторму 7 грудня 1854 року "Вестморленд", що прямував до острова Макінак, опустився на дно озера Мічиган. Лише деяким пасажирам вдалося вибратися на берег, де на них чекала подорож понад 60 км до найближчого міста.

Місцезнаходження корабля, яке вважалося загубленим понад 150 років, на глибині близько 55 метрів під водами затоки Платт-Бей, нарешті визначив дайвер Росс Річардсон у 2010 році після десятирічних досліджень.

"Вестморленд" стоїть вертикально на дні озера, і його можна впізнати за "задирчастими" арками, що проходять вздовж обох бортів судна. Хоча підйом артефактів із затонулих суден у Великих озерах без дозволу заборонений, зараз тривають переговори про порятунок вантажу "Вестморленда".

Річардсон сказав: "Ми перебуваємо на початковій стадії обговорення рятувальної операції з вилучення бочок з-під віскі і, можливо, інших артефактів. "Вестморленд" — це підводний музей, наповнений чудово збереженими реліквіями 1850-х років, і збереження їх для публічного показу було б гідною справою. Це одне з найнеушкодженіших і найкраще збережених місць корабельних аварій 1850-х років на планеті".

Судно перевозило 280 бочок віскі та інші зимові запаси для солдатів, що базувалися у форті на острові Макінак.

[ + – ] Сімнадцять людей загинули, коли під час шторму 7 грудня 1854 року "Вестморленд", що прямував до острова Макінак, опустився на дно озера Мічиган Фото: PEN NEWS

Форт на острові Макінак мав стратегічне значення завдяки своєму розташуванню з видом на місце злиття озера Мічиган з озером Гурон.

Вважається, що золото, яке перевозив "Вестморленд" — як злитки з двоголовим орлом — могло призначатися для оплати праці гарнізону.

"Це дуже ускладнило життя військовим, коли припаси не прибули", — сказав дайвер Кріс Роксбург, який сфотографував затонулий корабель.

[ + – ] Форт на острові Макінак мав стратегічне значення завдяки своєму розташуванню з видом на місце злиття озера Мічиган з озером Гурон Фото: Public Domain

Він додав: "Золоті монети коштували б близько мільйона доларів, якби ми їх переплавили і продали. Справжня їх цінність — це нумізматична цінність цих монет, яка сьогодні реально може становити понад 20 мільйонів доларів".

[ + – ] "Це дуже ускладнило життя військовим, коли припаси не прибули", — сказав дайвер Кріс Роксбург Фото: Public Domain

Попри приголомшливу вартість золотих монет, операція з підйому, яку планують провести водолази, буде зосереджена на віскі, оскільки, як сказав Річардсон, "регіональна винокурня надзвичайно зацікавлена в порятунку бочок з-під віскі для тестування і продажу".

Він додав: "Місце, де затонув "Вестморленд", не було рівним і гладким, як більшість дна озера Мічиган. Воно було повне підводних піщаних дюн і скель, що дуже ускладнювало початкові пошуки".

Через таке місцезнаходження, порятунок корабля, ймовірно, буде настільки ж складним, як і його пошуки.

[ + – ] Порятунок корабля, ймовірно, буде настільки ж складним, як і його пошуки Фото: PEN NEWS

За словами Кріса Роксбурга: "Це складне занурення, оскільки на кораблі немає ні мотузки, ні буя, а глибина майже 55 метрів. Температура води була крижаною. Золото і віскі знаходяться глибше, в трюмі або каютах. Палуба частково зруйнована, тому зануритися вглиб судна важко".

З усім тим пан Річардсон оптимістично налаштований, що втрачені скарби затонулого корабля знову побачать світ.

Раніше Фокус розповідав про найбільші таємниці "Титаніка": хоча корабель затонув понад 100 років тому, багато питань не мають відповіді.