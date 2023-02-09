Золота на 20 млн долларов и тайник с виски: дайверы нашли затонувший корабль "Вестморленд"

В озере Мичиган 1854 в результате шторма затонуло судно "Вестморленд", на борту которого был ценный груз из золотых монет и почти 300 бочек виски. Долгое время местонахождение корабля оставалось неизвестным.

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В настоящее время ведутся переговоры о спасении груза с обломков судна "Вестморленд", затонувшего в озере Мичиган в середине 19 века. Однако усилия по спасению могут длиться годами или даже десятилетиями, сообщают Express.

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Семнадцать человек погибли, когда во время шторма 7 декабря 1854 года "Вестморленд", направлявшийся к острову Макинак, опустился на дно озера Мичиган. Лишь некоторым пассажирам удалось выбраться на берег, где ожидало путешествие более 60 км в ближайший город.

Местонахождение корабля, считавшегося потерянным более 150 лет, на глубине около 55 метров под водами залива Платт-Бэй, наконец-то определил дайвер Росс Ричардсон в 2010 году после десятилетних исследований.

"Вестморленд" стоит вертикально на дне озера, и его можно узнать за "задиристыми" арками, проходящими вдоль обоих бортов судна. Хотя подъем артефактов с затонувших судов в Больших озерах без разрешения запрещен, сейчас ведутся переговоры о спасении груза "Вестморленда".

Ричардсон сказал: "Мы находимся на начальной стадии обсуждения спасательной операции по извлечению бочек из-под виски и, возможно, других артефактов. "Вестморленд" — это подводный музей, наполненный прекрасно сохранившимися реликвиями 1850-х годов, и сохранение их для публичного показа было Это одно из самых невредимых и лучше сохранившихся мест кораблекрушений 1850-х годов на планете".

Судно перевозило 280 бочек виски и другие зимние запасы для солдат, базировавшихся в форте на острове Макинак.

[ + – ] Семнадцать человек погибли, когда во время шторма 7 декабря 1854 года "Вестморленд", направлявшийся к острову Макинак, опустился на дно озера Мичиган Фото: PEN NEWS

Форт на острове Макинак имел стратегическое значение благодаря своему расположению с видом на место слияния озера Мичиган с озером Гурон.

Считается, что золото, перевозимое "Вестморлендом" — как слитки с двуглавым орлом — могло предназначаться для оплаты труда гарнизона.

"Это очень усложнило жизнь военным, когда припасы не прибыли", — сказал дайвер Крис Роксбург, сфотографировавший затонувший корабль.

[ + – ] Форт на острове Макинак имел стратегическое значение благодаря своему расположению с видом на место слияния озера Мичиган с озером Гурон Фото: Public Domain

Он добавил: "Золотые монеты стоили бы около миллиона долларов, если бы мы их переплавили и продали. Настоящая их ценность — это нумизматическая ценность этих монет, которая сегодня реально может составить более 20 миллионов долларов".

[ + – ] "Это очень усложнило жизнь военным, когда припасы не прибыли", — сказал дайвер Крис Роксбург Фото: Public Domain

Несмотря на потрясающую стоимость золотых монет, операция по подъему, которую планируют провести водолазы, будет сосредоточена на виски, поскольку, как сказал Ричардсон, "региональная винокурня очень заинтересована в спасении бочек из-под виски для тестирования и продажи".

Он добавил: "Место, где затонул "Вестморленд", не было ровным и гладким, как большинство дна озера Мичиган. Оно было полно подводных песчаных дюн и скал, что очень усложняло начальные поиски".

Из-за такого расположения спасение корабля, вероятно, будет столь сложным, как и его поиски.

[ + – ] Спасение корабля, вероятно, будет столь же сложным, как и его поиски Фото: PEN NEWS

По словам Криса Роксбурга: "Это сложное погружение, поскольку на корабле нет ни веревки, ни буя, а глубина почти 55 метров. Температура воды была ледяной. Золото и виски находятся глубже, в трюме или каютах. Палуба частично разрушена, поэтому окунуться вглубь тяжело".

Со всем тем господин Ричардсон оптимистично настроен, что потерянные сокровища затонувшего корабля снова увидят свет.

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