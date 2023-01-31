Величайшие тайны "Титаника". 5 вопросов, над которыми исследователи до сих пор ломают голову

"Титаник" — роскошный океанский лайнер, которым владела и эксплуатировала британская компания "White Star Line", трагически затонул рано утром, 15 апреля 1912 года, после столкновения с айсбергом, в результате чего погибли примерно 1 517 из 2 224 человек на борту.

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Спустя более 100 лет после трагического первого рейса через Атлантику, он все еще считается самым известным кораблем в истории.

Хотя многие теории относительно обстоятельств гибели корабля граничат с теориями заговора, есть пять настоящих тайн "Титаника", некоторые из которых, возможно, никогда не будут разгаданы, сообщают Daily Mail.

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Почему "Титаник" шел так быстро?

Хорошо известно, что Титаник шел почти на полной скорости, когда наблюдатели заметили айсберг поздно вечером, 14 апреля 1912 года.

Лайнер шел со скоростью около 22,5 узлов или 40,3 км в час, что всего на 0,5 узла ниже его максимальной скорости в 23 узла.

Капитан "Титаника" Эдвард Смит вел корабль через Атлантику, несмотря на предупреждение о леде от соседних кораблей.

Почему же он шел так быстро, через известное поле айсбергов ночью, когда видимость была низкой?

В фильме Джеймса Кэмерона "Титаник" 1997 года глава компании "White Star Line" Брюс Исмей призывает капитана Смита увеличить скорость, чтобы досрочно прибыть в Нью-Йорк и "попасть в заголовки газет".

Эта сцена основана на реальном разговоре, который подслушала выжившая пассажирка первого класса Элизабет Линдси Лайнс, давшая показания после трагедии.

Из ее слов следует, что Исмей хотел побить рекорд, установленный кораблем-собратьем "Титаника", "Олимпиком", во время его первого рейса из Саутгемптона в Нью-Йорк годом ранее.

"Олимпик" отплыл из Саутгемптона 14 июня 1911 года, зайдя в Шербур, Франция, и Квинстаун, Ирландия (по тому же маршруту, что и "Титаник"), а через шесть дней, 21 июня того же года, прибыл в Нью-Йорк.

Госпожа Лайнс сказала: "Я слышала, как он [Исмей] сделал заявление: "Мы победим "Олимпик" и прибудем в Нью-Йорк во вторник"".

[ + – ] Спуск лайнера "Титаник" на воду, Белфаст, 31 мая 1911 года Фото: Getty Images

Однако Королевские музеи Гринвича утверждают, что рассказы о том, что капитан пытался установить рекорд скорости, "не имеют под собой никаких оснований", несмотря на показания миссис Лайнс.

[ + – ] Отправление лайнера "Титаник" в рейс, Саутгемптон, 10 апреля 1912 года Фото: Pictures From History/Universal

Другая теория, выдвинутая в 2004 году американским инженером, заключается в том, что тлеющий угольный пожар в глубине "Титаника" означал, что корабль должен был добраться до Нью-Йорка быстрее, чем планировалось изначально.

[ + – ] "Самая ужасная катастрофа в морской истории" Фото: Getty Images

По словам Роберта Эссенхига из Университета штата Огайо, записи "Титаника" свидетельствуют о пожаре в одном из угольных хранилищ "Титаника", носовом бункере №6.

По его словам, увеличение скорости, с которой уголь из этого бункера вынимался и загружался в котлы, позволило бы рабочим корабля контролировать пожар, но это ускорило бы ход корабля.

Эссенхиг утверждает, что экипаж "Титаника" не мог пытаться побить какие-либо рекорды, пересекая Атлантику, поскольку корабль построили для комфорта, а не для скорости — и именно так его рекламировали перед отправкой.

Эта теория повторена в документальном фильме 2017 года "Титаник: новые доказательства" ирландского журналиста Сенана Молони, заявившего, что "Титаник" "никогда не должен был выйти в море", поскольку пожар якобы ослабил его корпус, принявший на себя удар от айсберга. .

Проигнорировал ли пароход "Калифорния" сигнал бедствия "Титаника"?

После того, как "Титаник" столкнулся с айсбергом и стало ясно, что корабль тонет, капитан Смит приказал своей команде запустить сигнальные ракеты и передать радиосообщения ближайшим судам в надежде получить помощь.

Ближайшим находившимся поблизости судном был меньший пароход "Калифорния", направлявшийся в Бостон, штат Массачусетс, под командованием Стэнли Лорда.

Он не перевозил пассажиров и имел достаточно места для людей из "Титаника".

Из-за угрозы "полевого льда" — больших и ровных пространств льда в океане — Лорд остановил "Калифорнию" на ночь около 22:20 14 апреля, примерно за 80 минут до того, как "Титаник" столкнулся с айсбергом.

В то время пароход "Калифорния" находился примерно в 30,6 км к северо-востоку от "Титаника", хотя британское расследование катастрофы позже признало, что пароход был гораздо ближе — в 10 км.

[ + – ] Ближайшим находившимся поблизости судном был меньший пароход "Калифорния", направлявшийся в Бостон, штат Массачусетс, под командованием Стэнли Лорда Фото: maritimequest.com/Public Domain/Wikimediacommons

"Калифорния" также была ближе, чем "Карпатия", которая героически проплыла 93 км через ледяные воды, чтобы спасти выживших на "Титанике".

К сожалению, "Карпатия" прибыла через два часа после того, как "Титаник" затонул, но "Калифорния" могла прибыть раньше, однако этого не произошло.

Ранее в тот вечер перед столкновением "Титаника" калифорнийский оператор беспроводной связи Сирил Фермстоун Эванс связался с "Титаником" с предупреждением о ледовой обстановке.

Сообщение получил очередной радиооператор "Титаника" Джек Филлипс, приказавший Эвансу "замолчать", потому что тот заглушал сообщения для пассажиров из Кейп-Рейса, ретрансляционной станции в 1 287 км оттуда.

Возможно, обиженный грубым упреком, Эванс выключил свое беспроводное оборудование и лег спать, поэтому оно не могло принимать срочные радиосообщения из "Титаника", которые впоследствии поступали.

Однако это не объясняет, почему экипаж "Калифорнии" не исследовал сигнальные ракеты, которые они видели выпущенными в воздух — особенно ввиду того, что они знали, что "Титаник" был неподалеку.

Второй офицер "Калифорнии" Герберт Стоун сказал, что видел несколько сигнальных ракет и сообщил об этом капитану Лорду, но на этом этапе расследования показания о том, почему это произошло, часто расплывчаты и противоречивы.

Обеспокоенный Стоун якобы сказал тогда: "Корабль не будет запускать ракеты в море просто так", но позже он рассказал следствию: "Я подумал, что, возможно, корабль связывался с каким-нибудь другим кораблем, или, возможно, он подавал нам сигналы, чтобы сообщить, что вокруг него великие айсберги".

Стоун передал информацию о ракетах капитану Лорду, но в итоге капитан не принял никаких мер.

Роль, которую сыграл "Калифорния" той ночью, не показана в эпическом блокбастере Джеймса Кэмерона в 1997 году, но она занимает ведущее место в британском фильме 1958 года "Запоминающаяся ночь".

Как выжил пекарь?

Одна из самых интересных историй выживания на "Титанике" — это история 33-летнего Чарльза Джоугина, уроженца Чешира, главного пекаря на борту.

Джоугин, приказавший своим подчиненным обеспечить спасательные шлюпки хлебом, был на "Титанике" вплоть до того момента, когда он ушел под воду.

Он залез на саму корму "Титаника", ухватившись за перила, чтобы оказаться снаружи корабля, когда тот пошел ко дну головой.

Он сказал британскому следствию: "Я не верю, что моя голова вообще ушла под воду. Возможно, она намокла, но не больше".

В фильме Кэмерона он изображен стоячим на перилах корма, рядом с вымышленными героями Джеком (Леонардо Ди Каприо) и спускающимися вниз, как на лифте, Роуз (Кейт Уинслет).

Удивительно, но Джоугину удалось выжить, несмотря на то, что он пробыл в воде около двух часов, хотя температура была ниже нуля (28°F или -2°C).

Большинство людей, которые заходили в воду, умирали от переохлаждения в течение 30 минут, так как ему удалось выжить?

Позже пекарь рассказал, что пил ликер перед тем, как корабль пошел ко дну, и одна из теорий состоит в том, что это помогло ему согреться в воде позже — но исследование 2018 года показывает, что это маловероятно.

Хотя принято считать, что алкоголь согревает тело, доказано, что употребление алкоголя снижает температуру тела в холодную погоду, тем самым усиливая риск переохлаждения, говорится в исследовании.

[ + – ] Одна из самых интересных историй выживания на "Титанике" — это история 33-летнего Чарльза Джоугина, уроженца Чешира, главного пекаря на борту Фото: Shutterstock/Everett Collection

Также считается, что спокойная голова и постоянное движение в воде повысили шансы Джоугина на выживание.

Приблизительно через два часа, по его словам, "гребли и хождение по воде", Джоугина вытащили на опрокинутую спасательную шлюпку и он не получил никаких повреждений, кроме отеков на ногах.

Спасательные шлюпки позже подобрал корабль "Карпатия", а Джоугин впоследствии эмигрировал в США до своей смерти в 1956 году в возрасте 78 лет.

Почему не хватало спасательных шлюпок?

Как известно, на "Титанике" не хватило спасательных шлюпок, чтобы удержать 2224 человека на борту. Если бы их хватило, можно было бы спасти гораздо больше сотен, если не всех, людей, погибших в ту ночь.

Всего на "Титанике" было 20 спасательных шлюпок, которые вместе могли вместить 1 178 человек, то есть чуть больше половины от общего количества пассажиров (хотя две из них не были спущены на воду, когда корабль пошел ко дну).

Есть несколько предположений, почему их не было больше. Во-первых, говорят, что дизайнеры "Титаника" считали, что слишком много спасательных шлюпок будут загромождать палубу и заслонять вид на море для пассажиров первого класса.

Если взглянуть на план "Титаника", то спасательные шлюпки в большинстве своем располагались на офицерском пространстве спереди, а на пространстве второго класса — сзади.

[ + – ] Если взглянуть на план "Титаника", то спасательные шлюпки в большинстве своем располагались на офицерском пространстве спереди, а на пространстве второго класса — сзади Фото: Wikimedia Commons

Палуба первого класса, между тем, была почти полностью свободна от спасательных шлюпок, то есть пассажиры первого класса могли прогуливаться и любоваться чистыми видами Атлантики по обе стороны.

Хотя сейчас это кажется немыслимым, но "Титаник" продавался, очевидно, своим величием и роскошью, а не безопасностью. Кроме того, не предполагалось, что "Титанику" понадобятся спасательные шлюпки, чтобы вместить всех пассажиров одновременно.

Если бы "Титаник" попал в какую-то беду, спасательные шлюпки должны были использовать для того, чтобы переправить пассажиров на спасательное судно.

К сожалению, многие спасательные шлюпки "Титаника", которые были спущены на воду, не были заполнены до конца, поскольку некоторые члены экипажа ошибочно считали, что они не выдержат такого веса.

Следует помнить, что опасно устаревшие правила безопасности "Титаника" по спасательным шлюпкам появились почти 20 лет назад, когда крупнейшие пассажирские суда весили 10 000 тонн.

"Титаник" весил чуть более 46 000 тонн, что более чем в четыре раза превышало этот показатель.

Сам капитан Смит говорил: "Я не могу представить себе никакого условия, которое могло бы заставить корабль затонуть. Я не могу представить ни одной жизненно важной катастрофы, которая могла бы произойти с этим судном. Современное судостроение пошло дальше этого".

Что произошло с капитаном Смитом?

Капитан Эдвард Смит умер в ту ночь, когда "Титаник" пошел ко дну, но что именно с ним произошло, остается величайшей загадкой.

Смит, который планировал совершить этот рейс своим последним плаванием перед выходом на пенсию, "пошел ко дну вместе с кораблем", что было морской традицией того времени.

Но существуют разные свидетельства выживших о том, где его видели в последний раз и как он погиб.

В фильме Кэмерона 1997 года Смит, которого играет английский актер Бернард Гилл, показан закрытым в рулевой рубке на мостике "Титаника", когда тот заполняется якобы базирующейся на показаниях некоторых уцелевших водой.

[ + – ] Капитан Эдвард Смит умер в ту ночь, когда "Титаник" пошел ко дну, но что именно с ним произошло, остается самой большой загадкой Фото: Getty Images

Один из них, пассажир первого класса Роберт Уильямс Дэниел, сказал: "Я видел капитана Смита на мостике. Мои глаза, казалось, прикипели к нему. Палуба, с которой я прыгнул, была под водой. Вода медленно поднималась, и теперь была пола. моста. Потом до пояса капитана Смита. Больше я его не видел. Он погиб, как герой".

Другие уцелевшие, в частности оператор беспроводной связи Гарольд Брайд, утверждали, что видели, как он прыгал с определенных частей корабля, в то время как другие утверждали, что Смит поплыл к спасательным шлюпкам, держа на руках младенца.

Как писал писатель Вин Крейг Уэйд в своей книге "Титаник: конец мечты" 1992 года, капитан Смит "имел по меньшей мере пять разных смертей, от героической до позорной".

Как бы он ни погиб, тело Смита так и не было найдено.

Ранее Фокус рассказывал о планах поднять "Титаник" с морского дна, некоторые из которых совершенно дики.