На аукционе продали часы капитана-спасателя пассажиров "Титаника": СМИ назвали сумму (фото)

Капитан "Карпатии" получил в подарок золотые часы весом в 18 каратов от вдовы предпринимателя Джона Астора в знак благодарности за спасение выживших в кораблекрушении "Титаника".

В британском графстве Уилтшир на аукционе Henry Aldridge and Son продали часы капитана судна "Карпатия" (RMS Carpathia). Именно сэр Артур Ростон и его команда спасли более 700 пассажиров после того, как лайнер "Титаник" столкнулся с айсбергом в Атлантическом океане в ночь на 15 апреля 1912 года, пишет BBC.

Журналисты сообщают, что эти часы принадлежали одному из самых богатых пассажиров "Титаника" Джону Якобу Астору, которые остались у вдовы предпринимателя. Позже женщина в знак благодарности подарила их капитану "Карпатии" сэру Артуру Ростону. Золотые карманные часы в 18 каратов продали за рекордную сумму в 1,56 млн фунтов (более 81 млн гривен).

Часы капитана "Карпатии" сэра Артура Ростона (фото: BBC) Фото: BBC

СМИ указывают, что на момент трагедии "Титаника" именно капитан Ростон возглавлял команду судна "Карпатия", которое направлялось из американского Нью-Йорка в Европу. Когда ночью 15 апреля 1912 года "Титаник" запросил помощь из-за столкновения с айсбергом, Ростон и его команда изменили маршрут и немедленно направились на место катастрофы, идя на полной скорости и прибыв на место через два часа. Команда сэра Артура Ростона смогла спасти более 700 человек, находившихся в шлюпках после эвакуации с "Титаника"

Журналисты указывают, что предыдущий рекорд продажи памятных вещей с "Титаника" был установлен в апреле 2024 года. Тогда главным лотом были золотые карманные часы, которые принадлежали бизнесмену Астору, однако были проданы за 1,175 млн фунтов (около 61,2 млн грн).

Напомним, Фокус писал о том, какие артефакты подняли с затонувшего "Титаника". Экспедиции к месту гибели "Титаника" продолжаются — на сегодня исследователи собрали богатую коллекцию личных вещей пассажиров затонувшего корабля.

Также мы рассказывали о том, когда запланировано первое путешествие батискафа "Титан" на место пребывания затонувшего "Титаника". Беспилотную миссию будет осуществлять фирма, которая владеет правами на подъем судна.