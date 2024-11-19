На аукціоні продали годинник капітана-рятівника пасажирів "Титаніка": ЗМІ назвали суму (фото)

Капітан "Карпатії" отримав у подарунок золотий годинник вагою у 18 каратів від вдови підприємця Джона Астора на знак вдячності за спасіння тих, хто вижив у кораблетрощі "Титаніка".

В британському графстві Вілтшир на аукціоні Henry Aldridge and Son продали годинник капітана судна "Карпатія" (RMS Carpathia). Саме сер Артур Рострон та його команда врятували понад 700 пасажирів після того, як лайнер "Титанік" зіткнувся з айсбергом в Атлантичному океані в ніч проти 15 квітня 1912 року, пише BBC.

Журналісти повідомляють, що цей годинник належав одному з найбагатших пасажирів "Титаніка" Джону Якоба Астору, який залишився у вдови підприємця. Пізніше жінка на знак вдячності подарувала його капітану "Карпатії" серу Артуру Рострону. Золотий кишеньковий годинник у 18 каратів продали за рекордну суму в 1,56 млн фунтів (понад 81 млн гривень).

Годинник капітан "Карпатії" сера Артура Рострона (фото: BBC) Фото: BBC

ЗМІ вказують, що на момент трагедії "Титаніка" саме капітан Рострон очолював команду судна "Карпатія, яке прямувало з американського Нью-Йорка до Європи. Коли вночі 15 квітня 1912 року "Титанік" надіслав запит про допомогу через зіткнення з айсбергом, Рострон і його команда змінили маршрут та негайно направилися на місце катастрофи, йдучи на повній швидкості та прибувши на місце за дві години. Команда сера Артура Рострона змогла врятувати понад 700 осіб, які перебували в шлюпках після евакуації з "Титаніка".

Журналісти вказують, що попередній рекорд продажу пам’ятних речей з "Титаніка" було встановлено у квітні 2024 року. Тоді теж головним лотом був золотий кишеньковий годинник, який належав бізнесмену Астору, однак був проданий за 1,175 млн фунтів (приблизно 61,2 млн грн).

Нагадаємо, Фокус писав про те, які артефакти підняли із затонулого "Титаніка". Експедиції до місця загибелі "Титаніка" тривають — на сьогодні дослідники зібрали багату колекцію особистих речей пасажирів затонулого корабля.

Також ми розповідали про те, коли запланована перша подорож батискафа "Титан" на місце перебування затонулого "Титаніка".Безпілотну місію здійснюватиме фірма, яка володіє правами на підйом судна.