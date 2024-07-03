Перша подорож до "Титаніка" після аварії батискафа "Титан": коли стартує місія (фото)

Безпілотну місію здійснюватиме фірма, яка володіє правами на підйом судна.

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Перше занурення до затонулого "Титаніка" після катастрофи субмарини "Титан" має відбутися в липні. Компанія RMS Titanic Inc використовуватиме дистанційно керовані транспортні засоби для дослідження місця аварії. Федеральний уряд США раніше намагався заблокувати експедицію минулого року. Про це пише Daily Mail.

Це буде перша місія до уламків знаменитого затонулого лайнера після катастрофи підводного човна "Титан", через яку загинули всі п'ятеро пасажирів на борту внаслідок "катастрофічного вибуху".

Останнє фото "Титаніка" Фото: Getty Images

Безпілотну місію здійснюватиме компанія RMS Titanic Inc., що володіє правами на підйом "Титаніка".

Компанія RMS Titanic Inc прагне зберегти для майбутніх поколінь трагічну історію "Титаніка", який затонув у квітні 1912 року.

Оголошення було зроблено за рік після того, як катастрофа Oceangate забрала життя генерального директора компанії Стоктона Раша (61 рік), Хеміша Гардіна (58 років), Пола Генрі Нарголе (77 років), а також батька і сина Шахзади (48 років) і Сулеймана Дауда (19 років).

Занурення батискафа "Титан" Фото: корпус титаника

18 червня 2023 року експедиція, вартість квитка на яку становила 250 000 фунтів стерлінгів, зникла після того, як занурилася в море, щоб дослідити останки "Титаніка".

Федеральний уряд США намагався запобігти зануренню до уламків "Титаніка", посилаючись на федеральні та міжнародні угоди про те, що уламки є місцем масового поховання.

Однак організація RMS Titanic Inc. отримала дозвіл на огляд місцевості, пояснивши, що вони прагнуть якомога менше турбувати уламки.

За їхніми словами, сюди входить "корпус корабля і останки 1500 осіб, які загинули під час його затоплення".

Цього року занурення буде повністю безпілотним, апаратами керуватимуть дистанційно. Минулого тижня компанія повідомила в гілці Reddit, що має намір тримати свої безпілотні апарати під водою загалом 20 днів, щоб зібрати якомога більше інформації про це місце.

"Титанік" під водою Фото: OceanGate

Липнева експедиція стане першою для RMS Titanic Inc. з 2010 року, і вони мають намір використовувати найпередовіші технології.

Вони також мають намір зібрати якомога більше подробиць про трагедію Oceangate і трагедію "Титаніка".

Однією з їхніх головних цілей є повернення бездротової системи Марконі — обладнання, яке використовували для надсилання сигналу SOS під час катастрофи в Північній Атлантиці. На борт представники RMS Titanic Inc. підніматися не будуть.

Корабель "Титанік" лежить на дні міжнародних вод і нікому не належить, проте компанії RMS Titanic Inc. було надано ексклюзивні права на підйом уламків.

За роки під водою "Титанік" неухильно руйнувався Фото: Atlantic Productions/Magellan

Ці права були передані фірмі за угодою, укладеною між Ліверпулем і Лондонською асоціацією із захисту та відшкодування збитків пароплавству 1994 року.

Нагадаємо, 18 червня 2023 року експедиція Oceangate, вартість квитка на яку становила 250 000 фунтів стерлінгів, зникла після того, як занурилася в море, щоб дослідити останки "Титаніка". Усі п'ятеро пасажирів, які перебували на борту батискафа, загинули, включно з британським мільярдером і авантюристом Хемішем Гардінгом, а також пакистано-британським мільярдером Шахзаду Давудом і його 19-річним сином Сулейманом. Пізніше з'ясувалося, що юнак не хотів плисти, але погодився заради батька.