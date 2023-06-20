На субмарині, що зникла біля "Титаніка", перебуває британський мільярдер-екстремал Геміш Гардінг

Підводний апарат OceanGate Expeditions зник о четвертій ранку. На його борту перебувають заможні пасажири, які заплатили по 250 тисяч доларів за квиток.

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На борту субмарини OceanGate перебуває британський мільярдер Геміш Гардінг, а також один із найбагатших людей Пакистану із сином. Про це пише DailyMail.

Геміш Гардінг є головою приватної авіабудівної компанії Action Aviation. Про те, що він на борту, повідомив його друг, астронавт НАСА Террі Віртс.

Віртс повідомив, що Гардінг відправив йому повідомлення, сказавши, що погода була поганою, тому їм довелося чекати наступного ранку, щоб вирушити на екскурсію.

Одне з останніх фото Геміша Гардінга перед зануренням Фото: Instagram actionaviationchairman

Гардинг встановив світовий рекорд Гіннесса з найтривалішого перебування на дні моря у 2021 році, занурившись на батискафі в найглибше місце на Землі, Маріанську западину, за чотири години 15 хвилин.

Це був один із трьох світових рекордів, встановлених 58-річним спортсменом. Він поставив ще одну на найдовшу дистанцію — три милі, пройдену по дну океану.

Його перший рекорд був встановлений у 2019 році для найшвидшої навколосвітньої подорожі через Північний і Південний полюси на бізнес-джеті Gulfstream 650ER. А торік він полетів у космос.

Говорячи про подорож на "Титанік", полковник Віртс додав: "Насправді вони вирушають туди для веселої подорожі, але вони також займаються серйозною наукою. Уламки "Титаніка" змінювалися з роками, він почав руйнуватися. І на борту є кілька вчених, які насправді стежать за "Титаніком". Тож це була не просто кумедна поїздка, вони насправді проводили справжнє дослідження для всього людства".

Компанія OceanGate Expeditions організовує екскурсії до затонулого лайнера "Титанік", який спочиває на глибині 3750 м з 2020 року. Квиток на субмарину коштує 250 тисяч доларів. Ця подорож мала тривати вісім днів.

Субмарина OceanGate

На борту субмарини цього разу опинилися генеральний директор OceanGate Стоктон Раш, всесвітньо відомий французький дослідник Поль-Анрі Наржоле, британський мільярдер Геміш Гардінг, 48-річний Шахзада Давуд і його 19-річний син Сулейман Давуд.

Шахзада Давуд — один із найбагатших людей Пакистану. Але останнім часом він живе у Великій Британії, де в нього у графстві Суррей шикарний маєток. Шахзада одружений із психологинею Христиною, також у нього є дочка Аліна.

Шахзада є заступником голови Engro Corporation, яка виробляє добрива, харчові продукти й енергію, а також Dawood Hercules Corporation, яка виготовляє хімікати. Він народився в Пакистані, але переїхав у Великобританію, де вивчав право в Букінгемському університеті. Також є членом правління благодійної організації Prince's Trust.

Зниклий туристичний підводний човен із п'ятьма людьми на борту востаннє подавав сигнал, коли був прямо над пунктом призначення — "Титаніком".

Субмарина OceanGate

Вважається, що на підводному човні достатньо кисню, щоб протриматися під водою до 12 години дня четверга за британським часом.

Підводний човен, що належить і керований OceanGate Expeditions, почав спуск близько 4 години ранку в неділю.

Але екіпаж втратив зв'язок із базовим кораблем субмарини MV Polar Prince через годину та 45 хвилин після двогодинного спуску, і тепер робляться відчайдушні спроби знайти судно до того, як скінчиться повітря.

Рятувальники визнали, що субмарина могла застрягти в уламках "Титаніка", який розташований за 370 миль від Ньюфаундленда в Канаді, але перебуває у водах США. Пілотована рятувальна субмарина ВМС США не може спуститися на таку глибину, так що дістатися до неї можна лише за допомогою транспортного засобу з дистанційним керуванням.

Нагадаємо, один із членів екіпажу субмарини раніше вийшов на зв'язок і повідомив, що з ним все гаразд.