Експедиція до "Титаніка": один із членів екіпажу зниклого в Атлантиці батискафа вийшов на зв'язок

Берегова охорона США підтвердила, що на борту субмарини, що зникла, перебувають п'ятеро людей. Вся команда зараз зосереджена на очікуванні на рятувальників.

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Ірландський дослідник Рорі Голден, один із членів екіпажу батискафа, який зник під час експедиції до уламків "Титаніка", вийшов на зв'язок і написав у пості у Facebook, що з ним усе гаразд, повідомило ірландське видання Irish Sun.

"Я в порядку", — повідомив Голден. Він попросив не висловлювати припущень про те, хто ще перебуває на борту зниклого підводного апарату, оскільки це "дуже нетактовно". Він також подякував усім, хто намагався зв'язатися з ним, та зазначив, що вся команда зараз зосереджена на очікуванні рятувальників.

"Наші можливості… після виходу в інтернет обмежені, щоб зберегти пропускну спроможність для скоординованих зусиль, які робляться, тому, будь ласка, майте це на увазі", — зазначив він.

Голден попросив "думати позитивно", зазначивши, що команда батискафу налаштована так само.

За даними Irish Sun, Голден був першим з ірландських дайверів, що спускалися до уламків "Титаніка" у 2000 році.

Пошуки батискафа, який зник під час експедиції до уламків "Титаніка", розгорнулися приблизно за 900 миль від мису Кейп-Код на атлантичному узбережжі США. Сполучені Штати та Канада відправили літаки з метою виявлення підводного апарату.

Берегова охорона США підтвердила, що на борту субмарини, що зникла, перебувають п'ятеро людей.

OceanGate, одна з небагатьох компаній, що пропонують поїздки, щоб побачити руїни, підтвердила, що було запущено велику пошукову місію, щоб "безпечно повернути екіпаж".

Квитки для туристів, щоб побачити уламки, які знаходяться приблизно за 600 км від узбережжя Ньюфаундленду, Канада, коштують до 195 000 євро.

Субмарина OceanGate – Титан – вміщує одного пілота та чотирьох людей, а запас кисню розрахований на 96 годин.

Представник OceanGate сказав: "Ми вивчаємо та мобілізуємо всі варіанти, щоб безпечно повернути екіпаж.

19 червня повідомлялося про те, що в Атлантиці зник з радарів батискаф, який віз туристів до місця аварії "Титаніка ". Процес підводної екскурсії, включаючи занурення, експедицію та підйом займає близько восьми годин.

Нагадаємо, наприкінці травня 2023 року дослідники виявили золоте намисто із затонулого корабля "Титанік", які не бачили з 1912 року: вони виготовлені із зуба мегалодону.