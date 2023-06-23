19-річний Сулейман, який загинув біля "Титаніка", погодився на екскурсію тільки заради батька

Молодий чоловік був наляканий поїздкою, але хотів догодити своєму батькові, мільярдеру Шахзаді Давуду.

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П'ятеро пасажирів батискафа "Титан", які вирушили на екскурсію до "Титаніка", були оголошені мертвими днем раніше. Наймолодшим на борту був 19-річний Сулейман Давуд, син пакистано-британського мільярдера Шахзади Давуда. Його тітка розповіла, що юнак не хотів цієї подорожі і погодився, тільки щоб порадувати Шахзаду на День батька. Про це пише NBC News.

За даними Берегової охорони США, пакистанський бізнесмен Шахзада Давуд і його син Сулейман, були двома з п'яти жертв, миттєво загиблих унаслідок "катастрофічного вибуху" підводного човна OceanGate всього за 1600 футів від носової частини "Титаніка".

Батискаф "Титан" компанії OceanGate Фото: OceanGate

Іншими жертвами стали генеральний директор OceanGate Стоктон Раш, ветеран французького флоту Поль-Анрі Наржоле і британський мільярдер-екстремал Геміш Гардінг. Вони зникли безвісти відтоді, як батискаф "Титан" перестав виходити на зв'язок у неділю. Пізніше було знайдено уламки "Титана".

Тітка Сулеймана, Азмех Давуд, яка живе в Амстердамі, розповіла NBC News, що її племінник говорив, що "не дуже готовий до цієї подорожі", але почувався зобов'язаним догодити своєму батькові, який був дуже захоплений знаменитою корабельною аварією 1912 року. Ахсен Уддін Саєд, друг Шахзади Давуда, який працював із ним у його компанії, раніше цього тижня сказав, що бізнесмен був "дослідником".

"Подорожі та наука — частина його ДНК", — сказав Саєд, зазначивши, що бізнесмен любив "Зоряний шлях" і "Зоряні війни" і був завзятим фотографом. Також він був піклувальником Інституту SETI — некомерційної організації Кремнієвої долини, що займається дослідженням космосу.

Шахзада Давуд і його син були спадкоємцями відомої ділової династії Давуд і одними з найбагатших людей у Пакистані, хоча вони жили в графстві Суррей, Англія. 48-річний Шахзада Давуд був членом правління благодійної організації Prince's Trust з Великої Британії.

Сулейман навчався в Університеті Стратклайда в Глазго. Азмех, яка страждає від розсіяного склерозу, останнім часом не спілкувалася з братом і племінником, тому що вони не схвалювали вживання необхідної їй медичної марихуани. Але вона спілкувалася з іншими родичами.

Сама Азмех зізналася, що не сіла б на підводний апарат "Титан", навіть за мільйон доларів.

Наочна графіка того, наскільки глибоко лежать уламки "Титаніка"

Дідусь і бабуся Сулеймана, Хуссейн і Кульсум Давуд, вшанували пам'ять своїх улюблених онука і сина, назвавши їхню загибель "неймовірною втратою".

Новини про загибель пасажирів "Титана" повідомила берегова охорона США, яка виявила уламки батискафа.

"Після цього ми негайно повідомили сім'ї", — заявив контрадмірал берегової охорони США Джон Могер на пресконференції, на якій були присутні журналісти з усього світу.

Повідомляється, що пасажири "Титана", які заплатили за екскурсію по 250 тисяч доларів, загинули миттєво. Шансів знайти їхні останки практично немає.

Некролог, опублікований компанією Шахзади Давуда

В OceanGate, компанії, що організовувала екскурсії до "Титаніка", заявили, що загиблі були "справжніми дослідниками, яких розділяв особливий дух пригод і глибока пристрасть до дослідження і захисту Світового океану".

Уламки батискафа були виявлені Odysseus 6k, дистанційно керованим апаратом (ROV), розгорнутим канадським судном Horizon Arctic, яке може занурюватися під воду на 6 тисяч метрів.

Нагадаємо, раніше з'ясувалося, що зв'язок сім'ї Раш із "Титаніком" куди глибший, ніж здається на перший погляд. Дружина Стоктона Раша, який загинув на батискафі, — нащадок Ісідора та Іди Штраус, пасажирів "Титаніка", які загинули під час корабельної аварії.

Також Фокус писав про британського мільярдера Геміша Гардінга, який також був на "Титані". Його занурення на дно Маріанської западини закінчилося успішно кілька років тому.

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