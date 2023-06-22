Дружина зниклого біля "Титаніка" мільйонера виявилася правнучкою пасажирів сумнозвісного лайнера

Венді Раш — дружина засновника компанії та генерального директора компанії OceanGate Стоктона Раша, одного з п'яти пасажирів зниклого батискафа "Титан".

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Наразі залишаються лічені години до того моменту, коли пасажирів туристичного батискафа "Титан" компанії OceanGate можуть врятувати живими. А журналісти тим часом з'ясували, що Венді Раш, дружина засновника компанії OceanGate, є нащадком Іди та Ісідора Штраусів, співвласників знаменитого універмагу Macy's, які загинули на "Титаніку" 1912 року. Про це пише Daily Mail.

На борту батискафа "Титан", як відомо, опинилося п'ять пасажирів: 58-річний британський мільярдер-екстремал Геміш Гардінг, 61-річний президент і засновник OceanGate Expeditions Стоктон Раш, 73-річний французький акванавт Поль-Анрі Наржоле, 48-річний пакистанський бізнесмен Шахзада Давуд і його 19-річний син Сулейман. За екскурсію до "Титаніка" туристи заплатили по 250 тисяч доларів.

Але виявилося, що зв'язок сім'ї Раш із "Титаніком" куди глибший, ніж здавалося на перший погляд. Венді Раш, дружина Стоктона Раша, нащадок пасажирів "Титаніка", які загинули під час корабельної аварії. Цей момент у своєму фільмі увічнив Джеймс Кемерон.

Предки Венді Раш загинули на "Титаніку"

Прапрапрадідусь і бабуся Венді — Ісідор та Іда Штраус. Ісідор був співвласником знаменитого універмагу Macy's зі своїм братом Натаном.

У фільмі Джеймса Кемерона 1997 року Штраус і його дружина зображені лежачими на ліжку в каюті першого класу, коли навколо них підіймається вода. Це одна з найдраматичніших сцен фільму-катастрофи.

Їхній батько, Лазарус Штраус, переконав Роуленда Гассі Мейсі, засновника Macy's, дозволити L. Straus & Sons відкрити в магазині відділ посуду. Ісідор і Натан стали співвласниками 1896 року.

Парі в реальному житті запропонували місця в рятувальній шлюпці — їй як жінці, а йому як відомому колишньому конгресмену і співвласнику універмагу Macy's. Але Ісідор відмовився, сказавши, що не піде, доки не підуть усі жінки та діти, і тоді Іда відмовилася йти без свого 40-річного чоловіка.

Сцена з "Титаніка"

Вона віддала свою норкову шубу своїй служниці Еллен Берд, щоб та зігріла її, поки вона відпливала на рятувальній шлюпці.

Венді Раш, уроджена Венді Голлінгс Вейл, вийшла заміж за інженера і підприємця Стоктона Раша 1986 року.

Вона походить від доньки Ісидора та Іди Штраус Мінні, яка вийшла заміж за доктора Річарда Вейла 1905 року.

Їхній син, Річард Вейл-молодший, пізніше обіймав посаду президента Macy's у Нью-Йорку, а його син, доктор Річард Вейл III, є батьком Венді Раш.

Венді Раш тричі відвідувала місце аварії Титаніка з компанією свого чоловіка за останні два роки та працює директором зі зв'язків з громадськістю OceanGate.

61-річний Стоктон Раш заснував компанію OceanGate 2009 року.

Раш, уродженець Сіетла, здобув освіту авіаційного інженера в Принстоні. Він працював над винищувачами і спочатку сподівався вирушити на Марс, перш ніж переключив свою увагу на глибини океану.

Він намагався купити підводний апарат дослідника Стіва Фоссета після його смерті 2007 року, але не зміг цього зробити та почав створювати свій власний.

Раш визнав, що створюючи свій підводний апарат, він імпровізував. Він управляється контролером відеоігри, а освітлення всередині було куплено на вебсайті онлайн-кемпінгу — але сказав, що його побудували за допомогою Boeing, NASA і Вашингтонського університету.

Раш завжди хотів возити туристів на "Титанік": у 2017 році він сказав, що планує вирушити на екскурсії до гідротермальних джерел або глибоководних каньйонів, а також у підводні тури на поля битв.

Занурення до "Титаніка"

Потім він сподівався зайнятися розвідкою нафти і газу.

У 2018 році комітет з пілотованих підводних апаратів Товариства морських технологій, торгової групи з 60-річною історією, попередив, що "нинішній експериментальний підхід" компанії може призвести до проблем "від незначних до катастрофічних".

OceanGate також звільнив Девіда Лохріджа, який був директором із морських операцій проєкту "Титан", після розбіжностей щодо суворіших перевірок батискафа.

Крім того, компанія відмовилася від "класифікації" суден — загальногалузевої практики, згідно з якою незалежні інспектори забезпечують відповідність суден прийнятим технічним стандартам.

Запас кисню на "Титані" закінчується. Рятувальні бригади зі США, Франції та Канади все ще намагаються знайти судно, яке, як відомо, востаннє подавало сигнал, коли воно перебувало просто над уламками "Титаніка".

Координатор першого округу капітан Джеймі Фредерік сказав, що Берегова охорона вже обшукала 7600 квадратних миль океану — район пошуку розміром із Коннектикут.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про Геміша Гардінга, мільярдера-екстремала з Британії, який раніше опускався на дно Маріанської западини.