19-летний Сулейман, погибший у "Титаника", согласился на экскурсию только ради отца

Молодой человек был напуган поездкой, но хотел угодить своему отцу, миллиардеру Шахзаде Давуду.

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Пятеро пассажиров батискафа "Титан", которые отправились на экскурсию к "Титанику", были объявлены мертвыми днем ранее. Самым младшим на борту был 19-летний Сулейман Давуд, сын пакистано-британского миллиардера Шахзады Давуда. Его тетя рассказала, что юноша не хотел этого путешествия и согласился, только чтобы порадовать Шахзаду на День отца. Об этом пишет NBC News.

По данным Береговой охраны США, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман, были двумя из пяти жертв, мгновенно погибших в результате "катастрофического взрыва" подводной лодки OceanGate всего в 1600 футах от носовой части "Титаника".

Батискаф "Титан" компании OceanGate Фото: OceanGate

Другими жертвами стали генеральный директор OceanGate Стоктон Раш, ветеран французского флота Поль-Анри Наржоле и британский миллиардер-экстремал Хэмиш Хардинг. Они пропали без вести с тех пор, как батискаф "Титан" перестал выходить на связь в воскресенье. После были найдены обломки "Титана".

Тетя Сулеймана, Азмех Давуд, проживающая в Амстердаме, рассказала NBC News, что ее племянник говорил, что "не очень-то готов к этому путешествию", но чувствовал себя обязанным угодить своему отцу, который был очень увлечен знаменитым кораблекрушением 1912 года. Ахсен Уддин Сайед, друг Шахзады Давуда, который работал с ним в его компании, ранее на этой неделе сказал, что бизнесмен был "исследователем".

"Путешествия и наука — часть его ДНК", — сказал Сайед, отметив, что бизнесмен любил "Звездный путь" и "Звездные войны" и был увлеченным фотографом. Также он был попечителем Института SETI — некоммерческой организации Кремниевой долины, занимающейся исследованием космоса.

Шахзада Давуд и его сын были наследниками известной деловой династии Давуд и одними из самых богатых людей в Пакистане, хотя они жили в графстве Суррей, Англия. 48-летний Шахзада Давуд был членом правления благотворительной организации Prince's Trust из Великобритании.

Сулейман учился в Университете Стратклайда в Глазго. Азмех, которая страдает от рассеянного склероза, в последнее время не общалась с братом и племянником, потому что они не одобряли употребление необходимой ей медицинской марихуаны. Но она общалась с другими родственниками.

Сама Азмех призналась, что не села бы на подводный аппарат "Титан", даже за миллион долларов.

Наглядная графика того, насколько глубоко лежат обломки "Титаника"

Дедушка и бабушка Сулеймана, Хуссейн и Кульсум Давуд, почтили память своих любимых внука и сына, назвав их кончину "невообразимой потерей".

Новости о гибели пассажиров "Титана" сообщила береговая охрана США, которая обнаружила обломки батискафа.

"После этого мы немедленно уведомили семьи", — заявил контрадмирал береговой охраны США Джон Могер на пресс-конференции, на которой присутствовали журналисты со всего мира.

Сообщается, что пассажиры "Титана", заплатившие за экскурсию по 250 тысяч долларов, погибли мгновенно. Шансов найти их останки практически нет.

Некролог, опубликованный компанией Шахзады Давуда

В OceanGate, компании, организовывавшей экскурсии к "Титанику", заявили, что погибшие были "настоящими исследователями, которых разделял особый дух приключений и глубокая страсть к исследованию и защите Мирового океана".

Обломки батискафа были обнаружены Odysseus 6k, дистанционно управляемым аппаратом (ROV), развернутым канадским судном Horizon Arctic, которое может погружаться под воду на 6 тысяч метров.

Напомним, ранее выяснилось, что связь семьи Раш с "Титаником" куда глубже, чем кажется на первый взгляд. Жена Стоктона Раша, погибшего на батискафе, — потомок Исидора и Иды Штраус, пассажиров "Титаника", которые погибли во время кораблекрушения.

Также Фокус писал о британском миллиардере Хэмише Хардинге, который также был на "Титане". Его погружение на дно Марианской впадины закончилось успешно несколько лет назад.

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