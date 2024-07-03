Первое путешествие к "Титанику" после аварии батискафа "Титан": когда стартует миссия (фото)

Беспилотная миссия будет осуществляться фирмой, владеющей правами на подъем судна.

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Первое погружение к затонувшему "Титанику" после катастрофы субмарины "Титан" должно состояться в июле. Компания RMS Titanic Inc будет использовать дистанционно управляемые транспортные средства для исследования места крушения. Федеральное правительство США ранее пыталось заблокировать экспедицию в прошлом году. Об этом пишет Daily Mail.

Это будет первая миссия к обломкам знаменитого затонувшего лайнера после катастрофы подлодки "Титан", в результате которой погибли все пять пассажиров на борту в результате "катастрофического взрыва".

Последнее фото "Титаника" Фото: Getty Images

Беспилотную миссию будет осуществлять компания RMS Titanic Inc., владеющая правами на подъем "Титаника".

Компания RMS Titanic Inc стремится сохранить для будущих поколений трагическую историю "Титаника", затонувшего в апреле 1912 года.

Объявление было сделано спустя год после того, как катастрофа Oceangate унесла жизни генерального директора компании Стоктона Раша (61 год), Хэмиша Хардина (58 лет), Пола Генри Нарголе (77 лет), а также отца и сына Шахзады (48 лет) и Сулеймана Дауда (19 лет).

Погружение батискафа "Титан" Фото: OceanGate Expeditions

18 июня 2023 года экспедиция, стоимость билета на которую составляла 250 000 фунтов стерлингов, исчезла после того, как погрузилась в море, чтобы исследовать останки "Титаника".

Федеральное правительство США пыталось предотвратить погружение к обломкам "Титаника", ссылаясь на федеральные и международные соглашения о том, что обломки являются местом массового захоронения.

Однако организация RMS Titanic Inc. получила разрешение на осмотр местности, объяснив, что они стремятся как можно меньше тревожить обломки.

По их словам, сюда входит "корпус корабля и останки 1500 человек, погибших при его затоплении".

В этом году погружение будет полностью беспилотным, аппараты будут управляться дистанционно. На прошлой неделе компания сообщила в ветке Reddit, что намерена держать свои беспилотные аппараты под водой в общей сложности 20 дней, чтобы собрать как можно больше информации об этом месте.

"Титаник" под водой Фото: OceanGate

Июльская экспедиция станет первой для RMS Titanic Inc. с 2010 года, и они намерены использовать самые передовые технологии.

Они также намерены собрать как можно больше подробностей о трагедии Oceangate и трагедии "Титаника".

Одной из их главных целей является возвращение беспроводной системы Маркони — оборудования, которое использовалось для отправки сигнала SOS во время катастрофы в Северной Атлантике. На борт представители RMS Titanic Inc. подниматься не будут.

Корабль "Титаник" лежит на дне международных вод и никому не принадлежит, однако компании RMS Titanic Inc. были предоставлены эксклюзивные права на подъем обломков.

За годы под водой "Титаник" неуклонно разрушался Фото: Atlantic Productions/Magellan

Эти права были переданы фирме по соглашению, заключенному между Ливерпулем и Лондонской ассоциацией по защите и возмещению ущерба пароходству в 1994 году.

Напомним, 18 июня 2023 года экспедиция Oceangate, стоимость билета на которую составляла 250 000 фунтов стерлингов, исчезла после того, как погрузилась в море, чтобы исследовать останки "Титаника". Все пятеро находившихся на борту батискафа пассажиров погибли, включая британского миллиардера и авантюриста Хэмиша Хардинга, а также пакистано-британского миллиардера Шахзаду Давуда и его 19-летнего сына Сулеймана. Позже выяснилось, что юноша не хотел плыть, но согласился ради отца.