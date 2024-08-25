Проклятый билет в сумке из крокодила: какие артефакты подняли с затонувшего "Титаника"

Экспедиции к месту гибели "Титаника" продолжаются — на сегодняшний день исследователи собрали богатую коллекцию личных вещей пассажиров затонувшего корабля.

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Сумки из кожи рептилий, флаконы духов и десятки других артефактов были найдены на борту затонувшего "Титаника". В хранилище в штате Джорджия сберегаются десятки уникальных предметов, которые нашли после крушения самого печально известного корабля в истории, пишет ВВС.

Сумка из кожи аллигатора

Сумка из кожи аллигатора принадлежала миллионерше Мэриан Минуэлл, которая занимала каюту в 3-ем классе Фото: ВВС

"Это очень красивая, модная маленькая сумочка", — говорит директор по коллекциям компании RMS Titanic Inc Томасина Рэй. Она занимается восстановлением артефактов с затонувшего корабля.

Компания RMS Titanic Inc владеет правами на спасение найденных на месте гибели "Титаника" артефактов, и за прошедшие годы подняла на поверхность множество уникальных предметов.

Среди них была и сумка, сделанная из кожи аллигатора, которая провела десятилетия в глубинах Северной Атлантики. Ценность сумки еще и в том, что в ней сохранилось все содержимое. Эта сумка из крокодиловой кожи принадлежала пассажирке 3-го класса Мэриан Минуэлл.

"Минуэлл была 63-летней миллионершей, которая отправилась в США, чтобы провести время со своей недавно овдовевшей дочерью", — говорит Рэй.

Среди вещей Минуэлл была выцветшая фотография с изображением ее матери. Также в сумке лежали документы для жизни в Америке. Исследователи нашли и медицинскую карточку Минуэлл, так как все пассажиры 3-го класса должны были подтвердить, что не завозят болезни в США,

Из документов, найденных в сумочке, также стало известно, что Мэриан Минуэлл должна была плыть на корабле "Маджестик". В ее билете было указано, что по непонятным причинам пассажирку пересадили на "Титаник", еще и в каюту 3-го класса — в итоге она стала одной из 1500 жертв кораблекрушения.

Духи

Духи с затонувшего "Титаника" и их владелец Адольф Заальфельд Фото: ВВС

С затонувшего "Титаника" удалось поднять наверх личные вещи и тех пассажиров, которые чудом выжили в кораблекрушении.

Одним из таких счастливчиков был продавец духов Адольф Заальфельд, который путешествовал во втором классе. На "Титанике" нашли его кейс с набором из 90 маленьких флакончиков с духами.

Заальфельд оказался одним из 700 человек, которым удалось спастись.

"К тому времени, когда мы нашли его вещи, Заальфельда уже не было в живых", — рассказывает Рэй.

Бутылка шампанского

Бутылка шампанского с "Титаника" Фото: ВВС

В коллекции артефактов с "Титаника" также имеется все еще закрытая бутылка шампанского.

"Вероятно, немного воды все же попало внутрь через пробку, которая сжималась и распрямлялась под давлением на глубине. Но в итоге бутылка целой и невредимой опустилась на дно океана", — рассказывает эксперт.

Дело в том, что когда "Титаник" затонул, он раскололся на части, а находившиеся в каютах предметы вывалились наружу. Таким образом на дне океана оказалось множество бутылок, кастрюль и других кухонных принадлежностей, так как "Титаник" получил пробоину в районе одного из камбузов.

Также известно, что на борту "Титаника" находились тысячи бутылок шампанского — владелец злосчастного лайнера хотел, чтобы пассажиры первого класса вкусили высшую степень роскоши. Одна из этих бутылок и попала в коллекцию.

Заклепки

Заклепки корабля, которые могли сыграть с ним злую шутку Фото: ВВС

Океанский лайнер "Титаник" затонул во время своего первого рейса, когда направлялся из Саутгемптона в США. На то время считалось, что корабль был оснащен самыми современными системами безопасности, которые должны были сделать его непотопляемым.

Когда же "Титаник" затонул, появилась теория о том, что возможно, причиной катастрофы стали некачественные материалы, которые были использованы при его строительстве. В частности, многие подозревали, что заклепки на судне были недостаточно прочными.

Участники поисковой команды нашли заклепки с "Титаника" и проверили их в современной лаборатории.

"В этих деталях была обнаружена высокая концентрация шлака, который мог сделать заклепки корабля более хрупкими на морозе. В таком случае хрупкие заклепки позволили швам корабля при ударе об айсберг разойтись намного сильнее", — подчеркивает исследовательница.

Классово неравная посуда

Посуда для пассажиров из трех разных классов Фото: ВВС

Разница социальных слоев на "Титанике" наблюдалась даже в посуде, которой пользовались пассажиры, путешествовавшие в разных классах.

Так, среди артефактов с затонувшего корабля есть простые белые кружки с ярким логотипом, которые предназначались для третьего класса. Тарелки для второго класса были украшены голубым цветочным орнаментом. А вот обеденные тарелки для первого класса были сделаны из тонкого фарфора. На них была золотая окантовка и замысловатый узор.

Богатые пассажиры первого класса также пользовались серебряными сервизами.

Все найденные к этому времени артефакты с "Титаника" были собраны на "мусорном поле", оставшемся после крушения корабля. Но недавно компания объявила, что хочет забрать с самого корабля радиоаппаратуру Маркони, которая передавала сигналы бедствия "Титаника" в ночь затопления — есть надежда, что это также прольет свет на обстоятельства крушения легендарного лайнера.