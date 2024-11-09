"На самом деле это не дверь": Кейт Уинслет развеяла мифы о знаменитой сцене из "Титаника"

Плавающий объект, на котором спасается Роза Дьюитт в культовом фильме, ошибочно считают дверью. Режиссер "Титаника" Джеймс Кэмерон приводил множество доказательств, почему Джек Доусон не смог бы на него забраться и выжить.

Звезда фильма "Титаник", 49-летняя английская актриса Кейт Уинслет обратила внимание на знаменитую сцену "на двери", вызывающую споры в среде фанатов. Плавающий объект, за который цепляется ее героиня Роуз в культовом фильме, часто называют неправильно, пишет таблоид Daily Mail.

"Люди продолжают называть это дверью, но на самом деле это не дверь. Это часть перил, что-то вроде лестницы, которая отломилась", — говорила она в австралийском ток-шоу "Проект".

Когда ее спросили, мог бы Джек Доусон, которого сыграл Леонардо Ди Каприо, поместиться на "объекте", актриса пошутила: "Кто знает, смог бы он там поместиться или нет. Честно говоря, у меня нет мыслей на этот счет".

Режиссер "Титаника" Джеймс Кэмерон также отвечал на этот вопрос и объяснял, что у Джека не было шансов выжить. Многие зрители не поняли, почему он не мог забраться на плот к Роуз и выжить. Кэмерон вынужден был провести исследование с доказательствами того, что двое не могли оставаться на плоту.

В США на аукционе Heritage Auctions пытались продать плот, ставший легендарным. Начальная стоимость лота была 40 тысяч долларов. Опору сделали так, чтобы она напоминала часть деревянной дверной коробки из салона первого класса реального "Титаника".

Напомним, крушение "Титаника" до сих пор окутано загадками и тайну одной из спасательных лодок Collapsible A еще не разгадали. Судно предназначалось для спасения десятка людей, но в итоге все пассажиры погибли.

Блогер под ником deserted_places посетил замок во Франции, принадлежавший погибшему на "Титанике" норвежскому бизнесмену Энгельхарту Корнелиусу Остби. После трагедии особняк остался нетронутым.