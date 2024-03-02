В США выставили на аукцион кусок двери из фильма "Титаник", на нем спасались главные герои (фото)

Предмет реквизита создали по образу реального обломка, сохранившегося после катастрофы "Титаника" в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года. На торгах Heritage Auctions выставят и другие вещи из легендарной кинокартины.

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В США на аукционе Heritage Auctions выставят кусок двери из легендарного фильма "Титаник". Предмет показывали в сцене гибели Джозефа Доусона, которого сыграл Леонардо Ди Каприо. Стоимость лота — 40 тысяч долларов, пишет британский таблоид Daily Mail.

Герои фильма Доусон и Роуз Дьюитт Бьюкейтер спасались на этой двери после крушения лайнера. Кусок двери создали по образу реального обломка, спасенного после катастрофы в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года, когда "Титаник" столкнулся с айсбергом.

Кусок двери напоминает панель в стиле времен Людовика XV

"Опора не была дверью, как принято считать. Ее сделали так, чтобы она напоминала часть богато украшенной деревянной дверной коробки из салона первого класса реального "Титаника", — отмечают авторы.

В описании лота говорится, что он удивительно напоминает панель в стиле времен Людовика XV, находящуюся в Морском музее в Галифаксе.

Ширина обломка двери достигает чуть больше метра, а длина — 2,5 метра. Кейт Уинслет и Ди Каприо во время съемок "Титаника" вдвоем могли уместиться на двери и спастись.

Режиссер кинокартины Джеймс Кэмерон говорил, что из-за большого веса актеры не смогли бы долго держаться на плаву. Изначально история была трагичной, поэтому Джеку пришлось умереть.

На торгах Heritage Auctions также выставят штурвал корабля и шифоновое пляжное платье, которое носила Роуз в финальных сценах фильма. Аукцион пройдет с 20 по 24 марта.

Напомним, украинский фотограф Юлия Горбаченко снимала актрису Кейт Уинслет для известного глянца PORTER. Фотографии являются иллюстрациями к интервью звезды об опыте в Голливуде.

В соцсетях создали симуляцию катастрофы "Титаника", которая пугает гораздо больше оригинала. Видео создали под песню Centuries группы Fall Out Boy.