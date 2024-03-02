У США виставили на аукціон шматок дверей із фільму "Титанік", на ньому рятувалися головні герої (фото)

Предмет реквізиту створили за образом реального уламка, що зберігся після катастрофи "Титаніка" в ніч з 14 на 15 квітня 1912 року. На торгах Heritage Auctions виставлять й інші речі з легендарної кінокартини.

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У США на аукціоні Heritage Auctions виставлять шматок дверей із легендарного фільму "Титанік". Предмет показували у сцені загибелі Джозефа Доусона, якого зіграв Леонардо Ді Капріо. Вартість лота — 40 тисяч доларів, пише британський таблоїд Daily Mail.

Герої фільму Доусон і Роуз Дьюїтт Б'юкейтер рятувалися на цих дверях після аварії лайнера. Шматок двері створили за образом реального уламка, врятованого після катастрофи в ніч з 14 на 15 квітня 1912 року, коли "Титанік" зіткнувся з айсбергом.

Шматок двері нагадує панель у стилі часів Людовіка XV

"Опора не була дверима, як зазвичай вважали. Її зробили так, щоб вона нагадувала частину багато прикрашеної дерев'яної дверної коробки з салону першого класу реального "Титаніка", — зазначають автори.

В описі лота йдеться про те, що він дивовижно нагадує панель у стилі часів Людовика XV, яка знаходиться в Морському музеї в Галіфаксі.

Ширина уламка дверей сягає трохи більше метра, а довжина — 2,5 метра. Кейт Вінслет і Ді Капріо під час зйомок "Титаніка" удвох могли вміститися на дверях і врятуватися.

Режисер кінокартини Джеймс Кемерон говорив, що через велику вагу актори не змогли б довго триматися на плаву. Спочатку історія була трагічною, тому Джеку довелося померти.

На торгах Heritage Auctions також виставлять штурвал корабля і шифонову пляжну сукню, яку носила Роуз у фінальних сценах фільму. Аукціон пройде з 20 по 24 березня.

Нагадаємо, український фотограф Юлія Горбаченко знімала актрису Кейт Вінслет для відомого глянцю PORTER. Фотографії є ілюстраціями до інтерв'ю зірки про досвід у Голлівуді.

У соцмережах створили симуляцію катастрофи "Титаніка", яка лякає набагато більше за оригінал. Відео створили під пісню Centuries гурту Fall Out Boy.