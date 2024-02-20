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Стиль жизни

Фотограф из Украины сняла звезду "Титаника" для известного глянца

Фотограф из Украины сняла звезду "Титаника" для известного глянца
Фотограф из Украины сняла звезду "Титаника" для известного глянца

Юлия Горбаченко 17 лет назад эмигрировала в США, где начала заниматься фотографией. Сейчас же девушка активно развивает свою творческую карьеру и все чаще в кадр ее фотоаппарата попадают известные мировые звезды.

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Украинский фотограф Юлия Горбаченко, которая родом из города Прилуки Черниговской области, сняла 48-летнюю актрису Кейт Уинслет, которая известна ролью в фильме "Титаник", для известного глянца PORTER. Фотографиями со съемок уроженка Украины, которая сейчас живет в Нью-Йорке, поделилась у себя в инстаграме. Кроме этого фото появились и на онлайн страницах глянца PORTER.

На фотографиях, некоторые из которых выполнены в черно-белом цвете, Кейт позирует в нескольких образах — платье, костюме, пальто.

Стоит отметить, что фотографии украинки стали иллюстрациями к интервью Кейт Уинслет, в котором она рассказала о своем опыте в Голливуде и чему она научилась за многие годы, о своей актерской карьере и много других личных подробностей.

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Кейт Уинслет Fullscreen
Кейт Уинслет
Фото: https://www.instagram.com/yuliagorbachenko/?next=%2Fgufogs%2F&hl=ru

Кейт Уинслет начала свою актерскую карьеру в ранних 90-х годах и быстро получила признание благодаря своей роли в фильме "Ромео + Джульетта" еще в 1996 году. Однако её наиболее известной ролью стала главная героиня Роза Дьюит в кассовом фильме "Титаник", вышедшем в свет в 1997, за которую она получила премию "Оскар" в номинации "Лучшая актриса". В карьере Уинслет также много раз была номинирована на премии "Золотой глобус" и "Британская академия киноискусства и телевидения". Помимо актерской деятельности, она активно работает в благотворительных организациях и сотрудничает с различными гуманитарными проектами.

Кейт Уинслет Fullscreen
Кейт Уинслет
Фото: https://www.instagram.com/yuliagorbachenko/?next=%2Fgufogs%2F&hl=ru

Справка

Юлия Горбаченко родилась в городе Прилуки (Черниговская область). В 2007 году эмигрировала в США. Сейчас она живет в Нью-Йорке со своей семьей — мужем и сыном.

Известно, что фотографией Юлия начала заниматься в 21 год, уже после того, как переехала в Америку. Сейчас же она активно снимает известных актеров, звезд и сотрудничает с мировыми глянцами.

Напомним, в сентябре прошлого года Юлия Горбаченко снимала супермодель Джиджи Хадид для диджитал-версии журнала "Porter".