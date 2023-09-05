О дочери и бизнесе: Джиджи Хадид в объективе украинского фотографа (фото)
Знаменитость рассказала о воспитании наследницы от Зейна Малика и релизе новой коллекции своего бренда одежды.
28-летняя американская супермодель Джиджи Хадид снялась для диджитал-версии журнала "Porter". Об этом звезда подиумов палестинского происхождения сообщила в своем Instagram.
"Очень рада поделиться, что наша коллекция @guestinresidence (бренд Джиджи Хадид — ред.) осень 2023 уже доступна на @netaporter❣️ с эксклюзивными стилями/цветами + глобальной доставкой" — отметила старшая сестра Беллы Хадид.Важно
Автором съемки стала украинская фотограф Юлия Горбаченко, которая также ранее снимала Кендалл Дженнер.
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28-летняя звезда подиумов и глянца примерила ряд ярких аутфитов, позируя для снимков. В частности, модель продемонстрировала свой пресс.
Джиджи рассказала, как сейчас воспитывает почти трехлетнюю дочь Хай от певца Зейна Малика, с которым разошлась осенью 2021 года. По словам знаменитости, она гораздо тщательнее подходит к выбору своей работы, чтобы больше времени уделять наследнице. Пока мама работает, маленькая Хай проводит время с папой.
Напомним, Джиджи Хадид провела время с известным продюсером.
Также Фокус писал о текущем состоянии отношений Джиджи Хадид и Леонардо Ди Каприо.