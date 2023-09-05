Про доньку та бізнес: Джіджі Хадід в обʼєктиві української фотографки (фото)

Знаменитість розповіла про виховання спадкоємиці від Зейна Маліка та реліз нової колекції свого бренду одягу.

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28-річна американська супермодель Джіджі Хадід знялася для діджитал-версії журналу "Porter". Про це зірка подіумів палестинського походження повідомила у своєму Instagram.

"Дуже рада поділитися, що наша колекція @guestinresidence (бренд Джіджі Хадід — ред.) осінь 2023 вже доступна на @netaporter❣️ з ексклюзивними стилями/кольорами + глобальною доставкою" — зазначила старша сестра Белли Хадід.

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Джіджі Хадід показала стильний образ для ранньої осені 2023 (фото)

Автором зйомки стала українська фотографка Юлія Горбаченко, яка також раніше знімала Кендалл Дженнер.

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Джіджі Хадід

28-річна зірка подіумів та глянців приміряла низку яскравих аутфітів, позуючи для знімків. Зокрема модель продемонструвала свій прес.

Джіджі розповіла, як наразі виховує трирічну доньку Хай від співака Зейна Маліка, з яким розійшлася восени 2021 року. За словами знаменитості, вона набагато ретельніше підходить до вибору своєї роботи, аби більше часу приділяти спадкоємиці. Поки мама працює, маленька Хай проводить час з татом.

Джіджі Хадід

Нагадаємо, Джіджі Хадід провела час з відомим продюсером.

Також Фокус писав про поточний стан стосунків Джіджі Хадід та Леонардо Ді Капріо.