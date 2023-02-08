Кейт Уинслет сыграет в сатирическом сериале "Дворец" для НВО

Знаменитость сыграет главную роль в проекте, а также выступит его исполнительным продюсером.

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47-летняя британская актриса Кейт Уинслет снимется в мини-сериале под названием "The Palace" (Дворец), который выпустит американский телеканал HBO. Об этом сообщает Variety.

"Дворец" станет уже третьим телесериалом HBO с участием Кейт Уинслет. Ранее она снялась в "Мэйре из Исттауна" и "Милдреде Пирс". Согласно официальному слогану, новый сериал "рассказывает историю одного года в стенах дворца современного европейского режима, когда он начинает разрушаться".

Создателями "Дворца" выступят продюсеры Уилл Трейси и Фрэнк Рич, работавшие над "Наследниками", и режиссер Стивен Фрирз ("Филомена", "Королева", "Опасные связи"). Трейси станет шоуранером сериала.

Над проектом будет работать команда сценаристов, в которую войдут Сет Рейсс ("Поздней ночью с Сетом Майерсом"), Джули Вайнер ("События прошлой недели с Джоном Оливером"), Джен Спира ("Вечернее шоу со Стивеном Колбертом"), Сара ДеЛаппе (" Тела, тела, тела") и автор The New Yorker Гэри Штейнгарт.

Напомним, во время последней пресс-конференции фильма "Аватар: Путь воды" Кейт Уинслет сделала милый жест в сторону юной журналистки, которая брала у нее интервью.

Также Фокус писал, что Кейт Уинслет ошеломила коллег по киноленте, установив новый рекорд среди актеров по фридайвингу. Ее результат – 7 минут 15 секунд.