Кейт Вінслет зіграє у сатиричному серіалі "Палац" для НВО

Знаменитість зіграє головну роль у проєкті, а також стане його виконавчою продюсеркою.

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47-річна британська акторка Кейт Вінслет зніметься у мінісеріалі під назвою "The Palace" (Палац), який випустить американський телеканал HBO. Про це повідомляє Variety.

"Палац" стане вже третім телесеріалом HBO за участю Кейт Вінслет. Раніше вона знялася в "Мейр з Істтауна" та "Мілдред Пірс". Згідно з офіційним слоганом, новий серіал "розповідає історію одного року в стінах палацу сучасного європейського режиму, коли він починає руйнуватися".

Творцями "Палацу" стануть продюсери Вілл Трейсі та Френк Річ, які працювали над "Спадкоємцями", і режисер Стівен Фрірз ("Філомена", "Королева", "Небезпечні зв'язки"). Трейсі стане шоуранером серіалу.

Над проєктом працюватиме команда сценаристів, до якої увійдуть Сет Райсс ("Пізньої ночі з Сетом Маєрсом"), Джулі Вайнер ("Події минулого тижня з Джоном Олівером"), Джен Спіра ("Вечірнє шоу зі Стівеном Колбертом"), Сара ДеЛаппе ("Тіла, тіла, тіла") та автор The New Yorker Гері Штейнгарт.

Нагадаємо, під час останньої пресконференції фільму "Аватар: Шлях води" Кейт Вінслет зробила милий жест у бік юної журналістки, яка брала у неї інтерв'ю.

Також Фокус писав, що Кейт Вінслет приголомшила колег по кінострічці, встановивши новий рекорд серед акторів з фрідайвінгу. Її результат — 7 хвилин 15 секунд.