Побила світовий рекорд серед акторів: чим вразила Кейт Вінслет на зйомках "Аватар 2"

Знаменитість встановила новий рекорд серед акторів із фридайвінгу.

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47-річна британська акторка Кейт Вінслет під час зйомок сиквела режисера та сценариста Джеймса Кемерона "Аватар: Шлях води" приголомшила колег із кінострічки, встановивши новий рекорд серед акторів із фридайвінгу. Її результат — 7 хвилин 15 секунд. Про це повідомляє видання Yahoo.

Після того, як Кейт переохолодилася під час зйомок фільму "Титанік" у 1997 році, вона вирішила ніколи більше не працювати з режисером Кемероном, але в результаті змінила своє рішення. У продовженні "Аватара" вона зіграла Ронал — представницю раси підводних істот, тісно пов'язаних із Наві.

Для зйомок Вінслет навчилася затримувати дихання під водою та зрештою побила рекорд Тома Круза. Якщо Том під час зйомок фільму "Місія нездійсненна: Нація ізгоїв" не дихав 6 хвилин, то Вінслет затримала подих на 7 хвилин і 15 секунд.

Виступаючи на всесвітній пресконференції перед запуском довгоочікуваного фільму, вона сказала: "Насправді в мене є відео, на якому я спливаю після затримки дихання. І єдина причина, через яку воно в мене є, — це те, що мій чоловік пробрався до мене (на зйомки)".

Кейт зазначила, що просила чоловіка не приходити і, тим більше, не знімати відео.

Я спливаю і кажу:" Я мертва? Я померла?" А потім запитала: "Що це було?"

[ + – ] Кейт Вінслет і Джеймс Кемерон на прем'єрі "Аватар: Шлях води"

Нагадаємо, Кейт Вінслет відвідала прем'єру фільму "Аватар: Шлях води" в Odeon Luxe на лондонській Лестер-сквер, з'явившись на доріжці в обтислій чорній сукні бренду Badgley Mischka зі сріблястим декором уздовж декольте.