Кейт Вінслет прийшла на прем'єру фільму "Аватар: Шлях води" в "старій" сукні

Акторка давно виступає за усвідомлене споживання й демонструє його на своєму прикладі.

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47-річна британська акторка Кейт Вінслет відвідала прем'єру фільму "Аватар: Шлях води" в Odeon Luxe на лондонській Лестер-сквер, у якому зіграла одну з ролей, з'явившись на червоній доріжці в чорній обтислій сукні бренду Badgley Mischka із сріблястим оздобленням уздовж декольте.

У цьому одязі акторка не вперше позує на публіці. Вона одягала його у 2015 році на Міжнародному кінофестивалі в Торонто, де відбулася прем'єра її фільму "Помста від кутюр".

Кейт виступає за усвідомлений підхід до споживання. Раніше вона називала витрати грошей на нові образи для червоної доріжки "марною тратою" грошей і пообіцяла одягати свої вбрання не один раз.

[ + – ] Актриса вже одягала сукню від Badgley Mischka у 2015 році Фото: Getty Images

На лондонській прем'єрі Кейт доповнила свій образ парою блискучих сережок-підвісок.

У другій частині "Аватара" знялися практично всі актори, які грали в першій картині, включаючи Сема Вортінгтона, Зої Салдану, Сігурні Вівер і Стівена Ленга. Серед нових зірок — Кейт, а також Він Дізель.

"Джейк Саллі живе зі своєю новою сім'єю на планеті Пандора. Як тільки знайома загроза повернеться, щоб завершити розпочате раніше, Джейк повинен працювати з Нейтірі й армією раси На'ві, щоб захистити свою планету", — йдеться в синопсисі фільму, тривалість якого понад три години.

Нагадаємо, Кейт довелося навчитися затримувати подих під водою під час зйомок картини.