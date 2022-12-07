Кейт Уинслет пришла на премьеру фильма "Аватар: Путь воды" в "старом" платье

Актриса давно выступает за осознанное потребление и демонстрирует его на своем примере.

Related video

47-летняя британская актриса Кейт Уинслет посетила премьеру фильма "Аватар: Путь воды" в Odeon Luxe на лондонской Лестер-сквер, в котором сыграла одну из ролей, появившись на ковровой дорожке в черном облегающем платье бренда Badgley Mischka с серебристой отделкой вдоль декольте.

В этом наряде актриса не впервые позирует на публике. Она надевала его в 2015 году на Международном кинофестивале в Торонто, где состоялась премьера ее фильма "Месть от кутюр".

Кейт выступает за осознанный подход к потреблению. Ранее она называла трату денег на новые образы для красной ковровой дорожки "пустой тратой" денег и пообещала надевать свои наряды не один раз.

[ + – ] Актриса уже надевала платье от Badgley Mischka в году Фото: Getty Images

На лондонской премьере Кейт дополнила свой образ парой блестящих сережек-подвесок.

Во второй части "Аватара" снялись практически все актеры, игравшие в первой картине, включая Сэма Уортингтона, Зои Салдану, Сигурни Уивер и Стивена Лэнга. Среди новых звезд – Кейт, а также Вин Дизель.

"Джейк Салли живет со своей новообретенной семьей на планете Пандора. Как только знакомая угроза вернется, чтобы завершить начатое ранее, Джейк должен работать с Нейтири и армией расы На'ви, чтобы защитить свою планету", – говорится в синопсисе фильма, продолжительность которого – более трех часов.

Напомним, Кейт пришлось научиться задерживать дыхание под водой во время съемок картины.