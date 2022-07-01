Кейт Уинслет предстала в образе лидера народа на'ви в новой части "Аватара" (фото)

Ради съемок в картине Уинслет пришлось научиться задерживать дыхание под водой на длительный срок. Она даже побила достижение Тома Круза.

Оскароносная британская актриса Кейт Уинслет появилась в образе предводительницы народа на’ви Ронал из фильма "Аватар: Путь воды" на снимках, опубликованных журналом Empire.

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Уинслет играет главную роль в долгожданном продолжении фильма Джеймса Кэмерона вместе с вернувшимися актерами Сэмом Уортингтоном, Зои Салдаой, Сигурни Уивер и другими. Ее персонаж описывается как "глубоко преданный и бесстрашный лидер".

"Она сильная. Воин. Даже перед лицом серьезной опасности и будучи беременной, она присоединяется к своему народу и борется за то, что ей дороже всего: свою семью и свой дом" – рассказала Уинслет.

В новой картине покажут события, которые происходят после тех, что были показаны в первом фильме.

""Аватар: Путь воды" начинает рассказывать историю семьи Салли, неприятностей, которые их преследуют, на что они идут, чтобы защитить друг друга, сражения, в которых они участвуют, чтобы остаться в живых, и трагедии, которые они переживают", – говрится в синопсисе ленты.

Для съемок Уинслет научилась задерживать дыхание под водой и в итоге побила рекорд Тома Круза. Если Том во время съемок фильма "Миссия невыполнима: Нация изгоев" не дышал шесть минут, то Уинслет задержала дыхание на семь минут и 14 секунд.

"Это было блестяще, и я очень гордилась собой, и я, вероятно, никогда не смогу сделать это снова. Это произошло в конце четырех недель довольно интенсивных тренировок", – призналась позже актриса.

Уинслетт уже работала с Кэмероном в фильме "Титаник". Спустя 26 лет они снова встретились на площадке:

"Мы с Джеймс теперь совершенно другие люди, чем 26 лет назад. Он стал спокойнее, а я теперь определенно более гиперактивна!".

Напомним, сценарий ко второй и всем остальным частям "Аватара" написал сам Кэмерон. По его словам, он впервые сел за сценарий в 2012-м, за год написал около четверти, а в 2013-м привлек на помощь целую команду сценаристов. Эти же люди заодно пишут сценарии всех остальных сиквелов "Аватара". Сами съемки стартовали только в 2017 году. В 2020 была закончена вторая часть и начаты съемки третьей.