Кейт Вінслет постала в образі лідерки народу на'ві в новій частині "Аватара" (фото)

Заради зйомок у стрічці Вінслет довелося навчитися затримувати дихання під водою на тривалий час. Вона навіть побила досягнення Тома Круза.

Оскароносна британська акторка Кейт Вінслет з'явилася в образі предводительки народу на'ві Ронал із фільму "Аватар: Шлях води" на знімках, опублікованих журналом Empire.

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Вінслет грає головну роль у довгоочікуваному продовженні фільму Джеймса Кемерона разом із акторами Семом Вортінгтоном, Зої Салданою, Сігурні Вівер та іншими. Її персонаж описується як "глибоко віддана та безстрашна лідерка".

"Вона сильна. Воїн. Навіть перед серйозною небезпекою та будучи вагітною, вона приєднується до свого народу й бореться за те, що їй найдорожче: свою сім'ю та свій дім" — розповіла Вінслет.

У новій стрічці покажуть події, що відбуваються після тих, які показали в першому фільмі.

"Аватар: Шлях води" починає розповідати історію сім'ї Саллі, неприємності, які їх переслідують, на що вони йдуть, щоб захистити одне одного, битви, в яких вони беруть участь, щоб залишитися живими, і трагедії, які вони переживають", — говориться в синопсисі стрічки.

Для зйомок Вінслет навчилася затримувати дихання під водою та зрештою побила рекорд Тома Круза. Якщо Том під час зйомок фільму "Місія нездійсненна: Нація ізгоїв" не дихав шість хвилин, то Вінслет затримала подих на сім хвилин і 14 секунд.

"Це було блискуче, і я дуже пишалася собою, і я, мабуть, ніколи не зможу зробити це знову. Це сталося наприкінці чотирьох тижнів досить інтенсивних тренувань", — зізналася пізніше акторка.

Вінслет уже працювала з Кемероном у фільмі "Титанік". Через 26 років вони знову зустрілися на майданчику:

"Ми з Джеймсом тепер зовсім інші люди, ніж 26 років тому. Він став спокійнішим, а я тепер виразно гіперактивнішою!".

Нагадаємо, сценарій до другої та всіх інших частин "Аватара" написав сам Кемерон. За його словами, він уперше сів за сценарій 2012-го, за рік написав близько чверті, а 2013-го залучив на допомогу цілу команду сценаристів. Ці ж люди заразом пишуть сценарії решти сиквелів "Аватара". Самі зйомки стартували лише у 2017 році. У 2020 було закінчено другу частину та розпочато зйомки третьої.