"Аватар: Путь воды": озвучена продолжительность сиквела долгожданного фильма

Вторая часть культового фильма выходит 16 декабря.

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16 декабря этого года на экраны выходит долгожданное продолжение "Аватара". Вторая часть фильма называется "Аватар: Путь воды". Продолжительность фильма составит 3 часа 10 минут, сообщает The Hollywood Reporter.

Таким образом лента уже неформально вошла в клуб самых продолжительных фильмов Голливуда. Так, "Мстители: Финал" идут 3 часа 2 минуты, а "Титаник" – 3 часа 14 минут. Кстати эти два фильма занимают 2-е и 3-е места соответственно в списке самых кассовых фильмов всех времен по мировым кассовым сборам Comscore. Оригинальный "Аватар" Кэмерона, премьера которого состоялась в декабре 2009 года, остается лидером по кассовым сборам эти годы спустя, заработав в общей сложности $2 135 489 714. Продолжительность картины была 2 часа 41 минута, что на 29 минут короче сиквела.

Во время пандемии COVID-19 фильмы становились длиннее: многие голливудские ленты длятся более 2,5 часов, что по традиционным стандартам считается длинным. Единственным исключением стал кассовый фильм Sony "Человек-паук: Пути домой нет", который вышел буквально через два часа 28 минут.

Эта тенденция сохранится в течение всего остального года. Декабрьский боевик "Вавилон" от Paramount и режиссера Дэмьена Шазелла идет не менее трех часов, говорят инсайдеры THR. А "Черная пантера: Ваканда навсегда" от Marvel и Disney, которая выходит 11 ноября, длится два часа и 41 минуту. "Бэтмен" Мэтта Ривза, выпущенный ранее в этом году, идет два часа и 55 минут.

Продолжительность фильма включает титры, которые могут занимать до 10 минут.

В начале сентября Кэмерон прилетел из Новой Зеландии на D23, чтобы продемонстрировать полдюжины сцен из фильма "Путь воды", который режиссер также продюсировал вместе со своим давним партнером по Lightstorm Джоном Ландау. Актеры Зои Салдана, Сэм Уортингтон, Сигурни Уивер и Стивен Лэнг,, которые снимались в первой части и сыграли во второй, лично присутствовали на съезде. Большая часть отснятого материала демонстрировала захватывающую подводную работу Кэмерона.

Вскоре после D23 Disney и 20th Century выпустили обновленную версию первого "Аватара", чтобы подготовить аудиторию к сиквелу. Переиздание собрало впечатляющие $76 миллионов в мировом прокате, в результате чего текущий валовой сбор фильма превысил $2,92 миллиарда долларов.

"Путь воды" снова сосредоточен на Салли Уортингтоне и персонаже На'ви Салданы Нейтири. Действие разворачивается спустя десять лет после событий первой части и рассказывает об их семье с дополнительными звездами, включая новичков франшизы Вина Дизеля и Кейт Уинслет. Последней даже пришлось научиться задерживать дыхание под водой на длительное время. Она сыграла лидера народа на'ви