"Я думала, что умерла": Кейт Уинслет рассказала о съемках в фильме "Аватар 2"

45-летняя актриса призналась, что проводила по семь минут под водой

Актриса Кейт Уинслет, которая снималась в новом фильме "Аватар" Джеймса Кэмерона, рассказала о съемках. И о своем погружении под воду на целых семь минут. Об этом пишет Daily Mail.

Кейт специально обучалась фридайвингу ради съемок и даже установила свой собственный рекорд, погрузившись по воду на целых семи минут и 14 секунд. Однако она призналась, что вряд ли повторит этот опыт.

"Боже, это просто замечательно. Ваш разум полностью ускользает. Ты просто смотришь на пузыри под собой. Моими первыми словами, после того, как я вынырнула, были: "Я мертва?". Да, я думала, что умерла", — рассказала актриса в интервью.

[ + – ] Кейт Уинслет на съемках "Аватара 2"

Погружение были контролируемым и рядом с актрисой все время находился тренер и ее муж Нед, который также обучался фридайвингу вместе с ней. Но Нед выдержал меньше, чем его жена и просто отключился, по словам актрисы.

Позже Кейт призналась, что не знала, что побила рекорд Тома Круза по подводным съемкам, после того как он провел шесть минут под водой в фильме "Миссия невыполнима: Нация изгоев".

[ + – ] Водные резервуары, используемые на съемках "Аватара 2"

"Это так забавно, потому что я действительно не читаю обзоры или материалы в СМИ. И меня нет в Instagram, так что ко мне просто подходили люди и говорили: "Боже мой, семь минут", а я спрашивала, откуда он это узнали", — рассказала актриса.

О своем рекордном погружении Кейт сказала, что хоть это и было "великолепно", но больше она на такое не решится. Но ей очень понравилось снова работать с Кэмероном. Впервые они встретились на съемках фильма "Титаник" в 1997 году.

[ + – ] Новый снимок со съемок "Аватара 2"/Все фото: Instagram jonplandau

В июне 2020 года Кэмерон с командой вернулись к съемкам второй части "Аватара" в Новой Зеландии, после того, как их пришлось прервать из-за пандемии коронавируса. Премьера фильма запланирована на декабрь 2022 года. История будет рассказывать о Джейке Салли, его подруге Нейтири и их детях. Как уже стало ясно из просочившихся слухов, события будут разворачиваться в той части планеты Пандоры, что покрыта океанами.

Ранее о съемках рассказывала Сигурни Уивер. Ей также пришлось научиться фридайвингу и она погружалась на шесть минут. К слову, рекорд составляет 24 минуты.