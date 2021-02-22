"Я думала, що померла": Кейт Уінслет розповіла про зйомки у фільмі "Аватар 2"

45-річна актриса зізналася, що проводила сім хвилин під водою.

Акторка Кейт Уінслет, яка знімалася у новому фільмі "Аватар" Джеймса Кемерона, розповіла про зйомки. І про свої занурення під воду на цілих сім хвилин. Про це пише Daily Mail.

Кейт спеціально навчалася фрідайвінгу заради зйомок і навіть встановила свій власний рекорд, занурившись у воду на цілих сім хвилин і 14 секунд. Однак вона зізналася, що навряд повторить цей досвід.

"Боже, це просто чудово. Ваш розум повністю вислизає. Ти просто дивишся на бульбашки під собою. Моїми першими словами, після того, як я виринула, були: "Я мертва?". Так, я думала, що померла", — розповіла акторка в інтерв'ю.

[ + – ] Кейт Уінслет на зйомках "Аватара 2"

Занурення були контрольованим і поруч з акторкою весь час перебував тренер та її чоловік Нед, який також навчався фрідайвінгу разом з нею. Але Нед витримав менше, ніж його дружина і просто відключився, за словами актриси.

Пізніше Кейт зізналася, що не знала, що побила рекорд Тома Круза з підводних зйомок, після того як він провів шість хвилин під водою у фільмі "Місія нездійсненна: Нація ізгоїв".

[ + – ] Водні резервуари, що використовуються на зйомках "Аватара 2"

"Це так потішно, тому що я справді не читаю огляди або матеріали в ЗМІ. І я не маю Instagram, тому до мене просто підходили люди і говорили: "Боже мій, сім хвилин", а я питала, звідки він це дізналися", — розповіла актриса.

Про своє рекордне занурення Кейт сказала, що хоч це і було "чудово", але більше вона на таке не наважиться. Але їй дуже сподобалося знову працювати з Кемероном. Вперше вони зустрілися на зйомках фільму "Титанік" у 1997 році.

[ + – ] Новий знімок зі зйомок "Аватара 2"/Всі фото: Instagram jonplandau

У червні 2020 року Кемерон з командою повернулися до зйомок другої частини "Аватара" у Новій Зеландії, після того, як їх довелося перервати через пандемію коронавірусу. Прем'єра фільму запланована на грудень 2022 року. Історія розповідатиме про Джейка Саллі, його подругу Нейтірі та їхніх дітей. Як вже стало ясно з чуток, події розгортатимуться у тій частині планети Пандори, що покрита океанами.

Раніше про зйомки розповідала Сігурні Уівер. Їй також довелося навчитися фрідайвінгу і вона занурювалася на шість хвилин. До речі, рекорд складає 24 хвилини.