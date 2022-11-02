"Аватар: Шлях води": озвучено тривалість сиквела довгоочікуваного фільму

Друга частина культового фільму виходить 16 грудня.

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16 грудня цього року на екрани виходить довгоочікуване продовження "Аватара". Друга частина фільму називається "Аватар: Шлях води". Тривалість фільму становитиме 3 години 10 хвилин, повідомляє The Hollywood Reporter.

Стрічка вже неформально увійшла в клуб найтриваліших фільмів Голлівуду. Так, "Месники: Фінал" тривають 3 години 2 хвилини, а "Титанік" — 3 години 14 хвилин. До речі, ці два фільми займають 2-е та 3-е місця відповідно в списку найкасовіших фільмів усіх часів за світовими касовими зборами Comscore. Оригінальний "Аватар" Кемерона, прем'єра якого відбулася в грудні 2009 року, залишається лідером із касових зборів за ці роки, заробивши загалом $2 135 489 714. Тривалість картини була 2 години 41 хвилина, що на 29 хвилин коротше.

Під час пандемії COVID-19 фільми ставали довшими: багато голлівудських стрічкок тривають понад 2,5 години, що за традиційними стандартами вважається довгим. Єдиним винятком став касовий фільм Sony "Людина-павук: Додому шляху немає", який триває буквально дві години 28 хвилин.

Ця тенденція збережеться протягом решти року. Грудневий бойовик "Вавілон" від Paramount і режисера Дем'єна Шазелла йде не менше трьох годин, кажуть інсайдери THR. А "Чорна пантера: Ваканда назавжди" від Marvel і Disney, яка виходить 11 листопада, триває дві години та 41 хвилину. "Бетмен" Метта Рівза, випущений раніше цього року, триває дві години та 55 хвилин.

Тривалість фільму включає титри, які можуть тривати до 10 хвилин.

На початку вересня Кемерон прилетів із Нової Зеландії на D23, щоб продемонструвати пів дюжини сцен із фільму "Шлях води", який режисер також продюсував разом зі своїм давнім партнером із Lightstorm Джоном Ландау. Актори Зої Салдана, Сем Вортінгтон, Сігурні Вівер і Стівен Ленг, які знімалися в першій частині та зіграли в другій, особисто були присутні на з'їзді. Більшість відзнятого матеріалу демонструвала захопливу підводну роботу Кемерона.

Незабаром після D23 Disney та 20th Century випустили оновлену версію першого "Аватара", щоб підготувати аудиторію до сиквела. Перевидання зібрало вражаючі $76 мільйонів у світовому прокаті, внаслідок чого валовий збір фільму перевищив $2,92 мільярда доларів.

"Шлях води" знову зосереджений на Саллі Вортінгтоні та персонажі На'ві Салдани Нейтирі. Дія розгортається через десять років після подій першої частини та розповідає про їхню родину з додатковими зірками, включаючи новачків франшизи Віна Дизеля та Кейт Вінслет. Останній навіть довелося навчитися затримувати дихання під водою тривалий час. Вона зіграла лідерку народу