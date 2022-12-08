Побила мировой рекорд среди актеров: чем поразила Кейт Уинслет на съемках "Аватар: путь воды"

Знаменитость установила новый рекорд среди актеров по фридайвингу.

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47-летняя британская актриса Кейт Уинслет во время съемок сиквела режиссера и сценариста Джеймса Кэмерона "Аватар: путь воды" ошеломила коллег по киноленте, установив новый рекорд среди актеров по фридайвингу. Ее результат – 7 минут 15 секунд.Об этом сообщает издание Yahoo.

После того, как Кейт переохладилась во время съемок фильма "Титаник" в 1997 года, она решила никогда больше не работать с режиссером Кэмероном, но в итоге изменила свое решение. В продолжении "Аватара" она сыграла Ронал – представительницу расы подводных существ, тесно связанных с Нави.

Для съемок Уинслет научилась задерживать дыхание под водой и в итоге побила рекорд Тома Круза. Если Том во время съемок фильма "Миссия невыполнима: Нация изгоев" не дышал 6 минут, то Уинслет задержала дыхание на 7 минут и 15 секунд.

Выступая на всемирной пресс-конференции перед запуском долгожданного фильма она сказала: "На самом деле у меня есть видео, на котором я всплываю после задержки дыхания. И единственная причина, по которой оно у меня есть — это то, что мой муж пробрался ко мне (на съемки)".

Кейт отметила, что просила супруга не приходить и тем более не снимать видео.

"Я всплываю и говорю: "Я мертва? Я умерла?" А потом спросила: "Что это было?" И я сразу же захотела узнать свое время и не могла поверить, что прошло 7 минут и 15 секунд" , — отметила актриса.

[ + – ] Кейт Уинслет и Джеймс Кэмерон на премьере "Аватар: Путь воды"

Напомним, Кейт Уинслет посетила премьеру фильма "Аватар: Путь воды" в Odeon Luxe на лондонской Лестер-сквер, появившись на ковровой дорожке в черном облегающем платье бренда Badgley Mischka с серебристой отделкой вдоль декольте.