Кейт Уинслет подбодрила юную журналистку во время интервью (видео)

Кинозвезда заверила юную журналистку, что это будет ее "самое удивительное интервью".

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Во время последней пресс-конференции фильма "Аватар: Путь воды" Кейт Уинслет сделала милый жест в сторону юной журналистки, которая брала у нее интервью. Об этом пишет Harpers Bazaar.

Маленький интервьюер немецкой общественной телекомпании ZDF призналась актрисе, что это ее первое интервью в жизни.

"Ты делаешь это впервые? Ладно, знаешь что, — ответила Уинслет. — Это будет самое фантастическое интервью из всех. И знаешь почему? Потому что мы решили, что оно таким будет. Ты можешь спрашивать меня о чем угодно, и тебе не нужно бояться. Все будет потрясающе".

Видео беседы, где Кейт подбодрила журналистку, стало вирусным и разлетелось по социальным сетям.

Напомним, в фильме Джеймса Кэмерона "Аватар: Путь воды" Кейт Уинслет исполнила роль женщины-воина Ронал, которая является женой вождя клана рифов Меткайина. Премьера ленты состоялась 16 декабря 2022 года.

Также Фокус писал, что Кейт Уинслет ошеломила коллег по киноленте, установив новый рекорд среди актеров по фридайвингу. Ее результат – 7 минут 15 секунд.