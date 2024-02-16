"В 100 раз страшнее": людей напугало то, как на самом деле мог тонуть "Титаник" (видео)

"Титаник" — роскошный океанский лайнер, который трагически затонул рано утром, 15 апреля 1912 года, после столкновения с айсбергом. Новая симуляция крушения вызвала споры в сети.

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Один из пользователей социальных сетей создал симуляцию того, как на самом деле могла выглядеть роковая ночь, когда затонул "Титаник". Многие зрители рассказали, что такая ситуация пугает гораздо больше оригинала. Ролик был показан в X, ранее Twitter.

"Титаник" стал культовым фильмом, но точно ли он отражает то, как все происходило на самом деле? Согласно опубликованной в сети тревожной симуляции, очевидно, что все было иначе чем в киноадаптации, поскольку все было гораздо ужаснее, чем кто-либо мог себе представить. Однако некоторые люди утверждают, что и эта симуляция не является точной.

Издание The Mirror отмечает, что по собственному признанию Джеймса Кэмерона (режиссер "Титаника"), он интерпретировал это событие лишь наполовину, несмотря на то, что ему помогала команда инженеров и ученых, чтобы сделать его как можно более точным. Однако пользователь X (Twitter) под никнеймом Science girl показал, как, по его мнению, на самом деле затонул корабль.

Симуляция показала сравнение того, как, по мнению людей, выглядело затопление "Титаника", с тем, как оно якобы выглядело на самом деле. В первой части видеоролика небо было освещено, и все было хорошо видно. Казалось, что это звездная ночь, а луна полностью освещает небо. Но в ранние часы 15 апреля 1912 года, по словам автора сообщения, наступила полная темнота, и все, что можно было увидеть — это тусклый свет внутри корабля.

Видео, смонтированное под "жуткую" версию песни Centuries группы Fall Out Boy, напугало пользователей социальных сетей и заставило их почувствовать себя очень неуютно. Однако нашлись и те кто считает, что все было не так.

"Эта темнота, этот ужас, эта боль, этот страх", "Вау, в темноте это в 100 раз страшнее", "Нет, лунные лучи, отражаясь от воды, давали немного света. Это определенно не так ярко, как в первом ролике, но и не кромешная тьма, как во втором", "Представьте, как там было темно. Слышать, как акулы поедают твоих друзей. Гадать, будешь ли ты следующим, замерзая до смерти, и этого достаточно, чтобы по позвоночнику пробежала дрожь", — писали они.

Ранее Фокус сообщал, что целые деревни могут рухнуть в море в течение нескольких лет. За последние годы ситуация с утесом рядом с побережьем стала настолько плачевной, что население предупреждают держаться подальше от его краев.

Также стало известно, что недовольные пассажиры начали громить аэропорт из-за отмены рейса. Люди, которые ожидали свой полет, напали на обслуживающий персонал и нанесли ущерб дорогостоящему оборудованию. Их рейс был задержан на целые сутки, а потом и вовсе отменен.