Прибыли военные: недовольные пассажиры начали громить аэропорт из-за отмены рейса (видео)

Люди, которые ожидали свой полет, напали на обслуживающий персонал и нанесли ущерб дорогостоящему оборудованию. Их рейс был задержан на целые сутки, а потом и вовсе отменен.

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Недовольные пассажиры разрушили инфраструктуру в терминале аэропорта имени Мурталы Мухаммеда в штате Лагос, Нигерия, после того, как авиакомпания Dana Air отменила их рейс. Об этом пишет The Cable.

Мира Мехта, соучредитель компании Tomato Jos, сообщила в соцсетях, что недовольные люди, которые ожидали свой полет, напали на работников аэропорта и разрушили оборудование.

"Видимо, у некоторых пассажиров отменили рейс после целого дня ожидания, и они избили сотрудников и начали крушить компьютеры. Прибыли военные для подавления ситуации, а мы не можем пройти в зал прилета, чтобы забрать свои сумки", — рассказала Мехта.

Кроме того, в соцсетях появилось видео, запечатлевшее момент, на котором видно, как разъяренные пассажиры крушат кассы.

Сотрудница аэропорта, говорившая на условиях анонимности, подтвердила факт драки. Она также сказала, что отмененный рейс был первоначально перенесен с 11 на 12 февраля. В официальном заявлении авиакомпания Dana Air сообщила, что задержка произошла в целях безопасности пассажиров. Всем людям, которые не смогли присоединиться к запланированному рейсу после инцидента, будет выплачена компенсация.

"Мы понимаем, что эта задержка может негативно сказаться на ваших планах на день, и приносим глубокие извинения. Безопасность наших клиентов и персонала остается для нас главным приоритетом, и мы стремимся всегда доставлять вас в выбранные вами пункты назначения безопасно и с комфортом", — заявил Кингсли Эзенва, представитель Dana Air.

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