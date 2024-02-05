Работник круизного лайнера показал, как персоналу живется на "кораблях мечты" (видео)

Аниматор на круизном судне рассказал о преимуществах и недостатках жизни на судне. Он показал крошечные каюты и длинные коридоры на корабле, а также рассказал о еде и покупках, которые не запрещены для персонала.

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Мужчина, который работает аниматором на австралийском круизном лайнере, рассказал о том, как живется персоналу судна во время путешествий. Об этом он поведал в видеозаписи, которую опубликовал в своем TikTok.

Ролик стал вирусным и быстро набрал более 6 миллионов просмотров.

Пользователь TikTok с ником @willheham документируем свою жизнь на корабле и показывает все своим зрителям. В одном из видео он показал испытание, через которое ему приходится проходить, чтобы просто перекусить. Чтобы просто взять печенье для ночного перекуса, работникам судна нужно преодолевать лабиринты помещений, это похоже на квест и занимает много времени. Также мужчина показал, что крошечные комнаты работники корабля делят на двоих человек, хотя даже одному в них тесно.

Аниматор на круизном судне рассказал своим зрителям, что еда в столовой бесплатна, но за алкоголь, сигареты и закуски нужно платить. Персонал корабля может покупать еду в магазинах на суше и проносить с собой, что запрещено пассажирам.

Тем не менее, помимо беглого взгляда на менее роскошную сторону корабельной жизни персонала, люди также оценили самоотверженность автора ролика в съемках своего путешествия за ночным перекусом.

"Это была долгая прогулка. Представьте, что ему пришлось остановиться, поставить камеру, пройти мимо, вернуться и продолжить путь", — заметил один из зрителей.

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