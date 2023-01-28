Шарики для пинг-понга и айсберг: самые сумасшедшие способы, которыми хотели поднять Титаник

Затонувший корабль находится под защитой Международной конвенции ЮНЕСКО, поэтому он должен оставаться на своем последнем месте покоя неприкосновенным, но это не остановило некоторые абсолютно дикие предложения о том, как можно поднять "Титаник"

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Выставки в течение десятилетий позволяли посетителям оказаться на месте пассажиров, чтобы получить представление о том, как это было на "Титанике", и очевидно, что увлечение трагическим путешествием будет длиться еще много лет.

Неудивительно, что люди отчаянно пытаются поднять затонувший корабль из глубин — одни ради благородных амбиций исторических исследований, другие ради денег.

К счастью, сейчас затонувший корабль находится под защитой Международной конвенции ЮНЕСКО, поэтому он должен оставаться на своем последнем месте покоя неприкосновенным, но это не остановило некоторые абсолютно дикие предложения о том, как можно поднять "Титаник", пишет IFLScience.

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Как поднимают затонувшие корабли?

Перед тем, как перейти к "Титанику", попытаемся разобраться, как обычно поднимают затонувшие корабли в более простых условиях. Спойлер — обычно не поднимают.

Поднятие затонувших судов может стать выгодным бизнесом, поскольку стоимость спасенного имущества юридически принадлежит спасателю. Однако корабли сами по себе слишком тяжелы (и это еще не учитывая пришедшую с ними воду), чтобы их можно было реально поднять с морского дна, если только они не затонули где-то на мелководье.

Еще одним важным фактором является возраст. Новые затонувшие корабли все еще имеют прочную конструкцию, но со временем природа изнашивает их до тех пор, пока они не рассыпаются под любой нагрузкой. А со своей стороны почти делает невозможным любое перемещение.

Однако несколько вариантов все есть. Для легких судов можно установить под ними спасательные мешки и надуть их, подняв затонувший корабль на поверхность.

В случае старых и хрупких кораблей, таких как Мэри Роуз, вокруг судна закрепляют каркас, а затем поднимают его, уменьшая нагрузку на конструкцию.

Наконец, спасатели могут разрезать затонувший корабль на части, которые затем собираются отдельно, чтобы в конце концов восстановить корабль уже на поверхности.

Так можно ли поднять "Титаник"?

Ранее Fox News полные вдохновения предложили просто забросить воздушные шарики в затонувший корабль, чтобы его поднять. И это далеко не самое удивительное предложение.

Шарики для настольного тенниса

Итак, подробнее об этой идее. Она одна из первых (трудно сказать, была ли она серьезной). Предложено поднять затонувший корабль с помощью шариков для пинг-понга. Однако план рассыпается, ведь обломки Титаника состоят из двух частей, а не из одной.

Однако даже если предположить, что это была бы одна часть, люди высчитали, сколько мячиков для настольного тенниса понадобится, чтобы сделать плавучую конструкцию, если их вставить в корпус корабля. И это около 1,5 миллиарда.

К сожалению, давление воды на расстоянии 3,8 километра сделает такие шарики плоскими и бесполезными.

[ + – ] Сколько нужно шариков для пинг-понга, чтобы поднять "Титаник"

Плавучие мешки

Следующая идея принадлежит инженеру из Стемфорда, штат Коннектикут, в 1985 году, вскоре после того, как нашли "Титаник". Тогда ученые возились над тем, как поднять затонувший корабль.

Идея, описанная в книге "Ночь живет дальше", заключалась в том, чтобы поместить в корпус полиэфирные мешки, а затем закачать в них вазелин, который станет жестким и плавучим; мешки потом как-то поднимут затонувшее судно на поверхность целым и невредимым.

Опять кто-то посчитал и выяснил, что понадобится 180 000 тонн вазелина, чтобы обеспечить достаточную плавучесть для подъема массивной конструкции. Это серьезное количество вазелина — крупнейший грузовой корабль в мире может перевозить около 120 000 тонн, так что нам понадобится полтора такого корабля, заполненных вазелином.

Если не считать логистику перекачки такого количества вещества так глубоко под водой, мешки, вероятнее всего, просто сорвут верхнюю часть прогнившего металла или просто выскочат с открытой стороны, как только конструкция начнет подниматься. Однако это интересное мнение.

Айсберг утопил, айсберг и поднимет

Наконец, мы дошли до самой лучшей и иронической идеи из всех — айсберг потопил "Титаник", так почему бы не использовать айсберг, чтобы поднять его?

Еще до того, как именно удалось отыскать "Титаник", мужчина, по имени Артур Хики, назначил себя главой Titanic Salvage Company в надежде забрать богатства, похороненные вместе с кораблем (в то время они оценивались в 1 миллиард фунтов стерлингов, что сейчас эквивалентно почти 5 миллиардам фунтов стерлингов или 6 миллиардам долларов).

Ему приснился сон, вдохновивший поинтересоваться ценой жидкого азота. Его нужно было использовать для создания айсберга вокруг затонувшего корабля, который потом поднялся бы на поверхность.

Хики обратился к BOC group, компании, занимающейся промышленными газами, чтобы воплотить свою мечту в реальность. Ученые проверили, что для этого понадобится около полумиллиона тонн жидкого азота и назвали эту цифру. Это означало бы создание целого завода для сжижения жидкого азота над затонувшим кораблем и закачку его вниз, что удивление компания решила не делать.

Список способов, которыми люди пытались поднять "Титаник", бесконечен, но это одни из самых лучших.

К сожалению, недавние исследования показали, что затонувший корабль, вероятно, скоро исчезнет навсегда, так что его остатки могут не пережить даже пребывание на дне океана, не говоря уже о том, чтобы их поднять на поверхность. Возможно, нам следует начать запасаться мячиками для пинг-понга, пока он не исчез навсегда.

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